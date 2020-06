Camionero entrerriano está grave tras accidente: Le practicaron un hisopado

Cómo fue el accidente

En grave estado

Hisopado por fiebre

Un camionero domiciliado en la capital entrerriana, resultó con heridas de consideración esta mañana,El accidente, protagonizado por un camión Volvo, ocurrió a las 7 de este viernes, a unos quinientos metros del cruce, donde se realiza el empalme con la futura autopista San Francisco-Río Primero y está correctamente señalizado, indicaron fuentes policiales.. Según fuentes policiales, en vez de tomar el rulo vial, siguió por un camino que no estaba habilitado, por lo que perdió el control del rodado.En la marcha, el vehículo impactó con montículos de tierra que había en el lugar, mientras que el, fue trasladado al hospital Iturraspe, ya que presentaba graves lesiones., por lo que fue trasladado por una ambulancia del servicio Cruz Verde, hacia el Hospital Iturraspe para su atención médica.Minutos después del hecho acudió al lugar una dotación del cuartel central de Bomberos Voluntarios, conComas arribó al nosocomio y fue internado inmediatamente en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI)Según fuentes médicas, se aguarda la evaluación para las siguientes horas, y si bien no se descarta una intervención quirúrgica, todavía no se iba a llevar a cabo.El vehículo pertenece a la firma Arnoldo Chevalier, de Strobel, Entre Ríos. Trabajó en el lugar, la Policía y Bomberos Voluntarios. Fuente: (Cadena3-ElPeriódico).-