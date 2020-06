Más de treinta mil personas firmaron una petición contra el Fiscal Rivarola

La petición fue publicada por Romina, una joven porteña que estudia música en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, quien le contó a Télam que "ayer por la tarde estaba en casa chateando en distintos grupos de WhatAapp con amigas y compañeras sobre el quinto aniversario de la marcha de #NiUnaMenos y de repente una tira esta bestialidad de este fiscal (Rivarola) y sentí que algo tenía que hacer"."Empecé a pensar qué podía hacer y me puse en contacto con una amiga que está vinculada a Change.org y le pedí que me explique cómo era, así que al rato ya había armado la petición y había empezado a circular", agregó."La verdad que no esperaba que se junten más de treinta mil firmas en menos de un día, pero lo que me parece importante es que firman tanto hombres como mujeres, y eso es importante porque la lucha contra la violencia de género es entre todos", completó.En el texto de la petición, Romina escribió: Cinco chicos de Chubut, hijos de empresarios que la violaron en manada en 2012, van a quedar absueltos porque el Fiscal Fernando Rivarola pidió un cambio de carátula - que en origen era de "abuso sexual con acceso carnal""."El fiscal consideró que se trató de un "accionar doloso de desahogo sexual". Esto es una vergüenza, un atropello a la víctima que ahora va a ver a sus abusadores libres y sin castigo", cuestionó."Por eso te pido que me acompañes con tu firma para pedirle al juez Marcelo Nieto di Biase que no cambie la carátula de la causa y que estos delincuentes se encuentren con la pena que merecen y para que el fiscal Fernando Rivarola sea elevado a jury de enjuciamiento para que la Justicia remueva a este tipo de personas que condonan el abuso sexual", completa el texto de la petición.