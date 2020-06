En pocos minutos, dos autos cayeron en un pozo con agua

En un lapso de 20 minutos, dos vehículos cayeron en un pozo con agua ubicado en calle Rondeau y Austria, de Paraná.La conductora de un auto, contó aque "estoy asustada, shockeada. No me esperaba encontrar con esto. Es un pozo de un tamaño muy grande, que no está señalizado y es peor de noche"."Soy médica. Iba al domicilio de un paciente y me caí en el pozo. Me siento indignada. Voy a llevar el auto para que lo revisen. A mí afortunadamente no me pasó nada. Fue un impacto muy grande el que tuve", remarcó.En ese sentido, comentó que "mientras estaba hablando con mi abogada veo que otro auto da dos vueltas y cae en el mismo pozo".Un vecino, dijo que "hace un mes que vinieron a abrir el pozo porque iban a arreglar un caño, pero no se encuentra ahí. Quedó señalizado pero un auto se lo llevó por delante. Lo volvimos a colocar y se lo han llevado. Ahora quedó sin nada a la vista. Debe tener una profundidad de 50 o 60 centímetros".