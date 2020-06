Le prendió una vela al Gauchito Gil y se incendió su casa: Piden abrigo

El jueves 28 de mayo, se produjo un incendio en una vivienda de Colonia Avellaneda. No hubo que lamentar heridas, pero los propietarios perdieron su abrigo y algunos electrodomésticos."El día jueves, tuvimos la mala suerte de que se incendiara nuestra casa, debido a que quisimos agradecerle al Gauchito Gil, en un descuido, comenzó el fuego que afectó a la parte de atrás de mi casa que funcionaba como lavadero", expresó aEmanuel, hijo del propietario de la casa."Mi vecino Miguel nos avisó que veía humo sin saber qué era lo que estaba pasando. Me asomo al patio y confirmo que se estaba prendiendo fuego. Gracias a la ayuda de muchos vecinos que se acercaron pudimos apagar el fuego", contó.En ese sentido, dijo que "queremos agradecerle al municipio que ese mismo día se acercó y nos ayudaron.".En tanto Miguel, el vecino, dijo que "mi mujer salió al patio y me avisó que había humo negro, yo vengo corriendo y les preguntó si estaban quemando algo. Ahí nos agarró una desesperación al no saber que pasaba y falseamos la puerta de entrada, y cuando nos acercamos al patio, el fuego había tomado todo".Y agregó que "c"."Por suerte no pasó nada grave, pero si nosotros no llegábamos con los vecinos, se le podría haber prendido fuego la casa. Se le quemó el lavarropa, y la pieza de atrás, que en la que duerme Emanuel quedó pasado a humo, pero por suerte no se le quemó nada".Por su parte, el propietario de la casa, dijo que "".Sobre como ocurrió el incendio, dijo que "teníamos una promesa hace 20 años con el Gauchito Gil, que siempre le prendemos una vela. Ese día mi hijo prendió una, y después nos fuimos a tomar mates".