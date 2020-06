Encarcelaron al taxista sospechado por la desaparición de la mujer de 78 años

Pedido de traslado a una institución de Salud Mental

Dictaron prisión preventiva para el taxista, acusado de la desaparición de Theresia Pinter de 78 años, a quien acompañó, el 16 de diciembre, a extraer 11 mil dólares de una sede bancaria de Paraná. Carlos Figueroa fue trasladado, esta mañana, a la Unidad Penal Nº 5 de Victoria por 30 días, indicaron desde la Fiscalía."Tenemos la prueba objetiva, que son las cámaras de la sucursal bancaria de calle Monte Caseros, dondeLuego de ese momento no se la vio más, ni se tuvieron registros de ella", indicó el fiscal.A su vez resaltó que "en coincidencia con eso, tenemos"."Lo que derivó en solicitar la detención de Figueora, fue que un testigo lo ubicó al taxista solicitando que le cambie mil dólares, pocos días después de la desaparición de Pinter. El testigo, le preguntó de dónde había conseguido el dinero, y él le explicó que se los dio una mujer a la que asistía. Según se supo, días después el testigo volvió a interrogar a Figueroa sobre la mujer que en teoría le había dado los mil dólares y el taxista manifestó que tal vez se habría ido de viaje", mencionó.En este sentido "el juez entendió que existen elementos suficientes para decretar la prisión preventiva y así lo hizo".Durante la jornada, de este martes, el acusado se negó a declarar, pero "previamente a que sea imputado, hizo uso de la posibilidad de una declaración informativa con la presencia de su abogado defensor. Es ahí cuando da unaalgo que no existió"."Le pedimos a la ciudadanía que, si tiene información que pueda contribuir a esclarecer este hecho, se lo va a agradecer", solicitó.En relación a la teoría que había sobre que el acusado había realizado un viaje, Montrull dijo que "algunos testigos refieren a que puede haber viajado a alguna ciudad del interior de la provincia, pero no hay registros de eso"."La División Homicidios, está realizando un cotejo y una visualización de todos los registros fílmicos que fueron recuperados de los archivos del 911, para lograr establecer el horario del recorrido de ese día", agregó el fiscal.En cuanto a la petición que realizó el abogado defensor del acusado, para que Figueroa sea trasladado al Hospital de Salud Mental, el fiscal, explicó que "el fundamento se basa en que había tenido algunas intervenciones anteriores y que en este momento, atravesaba una situación compleja. Sin embargo, los médicos forenses, fueron precisos al indicar que el acusado tiene una sensación de angustia atendible en relación a que se encuentra privado de su libertad. Más de eso,"."Según lo que refiere el acusado, tuvo una intervención en uno de estos establecimientos y habría salido en el 2008", aclaró.Al finalizar Montrull añadió que "cumpliendo con protocolos sanitarios, la persona será aislada por 14 y luego pasará al pabellón de procesados hasta cumplir los 30 días de prisión".