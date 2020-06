Al menos 11 hombres la violaron y las pruebas de ADN tardaron dos años

Victoria Mateluna vive un calvario desde aquella noche de marzo de 2018 cuando fue a una previa en una casa frente a la canchita del club Santa Rosa, en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.Una amiga la llevó hasta el lugar, pero vivió un verdadero infierno cuando al menos once hombres la violaron. Ella despertó de repente tirada en el piso mojada, con olor a lavandina que alguien había echado, solo un bretel de su corpiño en pie. El propio dueño de la casa la echó y ella le pidió ayuda al primer policía que vio en la calle.Con 17 años, tuvo que atravesar todos los procedimientos de este tipo de casos: hisopados, testimonios y pruebas de ADN. La denuncia la hizo en la Comisaría 1° de su zona y, gracias a su testimonio y un video que pudo grabar poco después del hecho, los 11 identificados por ella fueron detenidos.Sin embargo, había que esperar las pruebas de ADN que demoraron más de dos años en llegar por falta de reactivos. Como si esto fuera poco, arrojaron que hay otros cinco involucrados en el hecho.El ADN es un análisis que hoy es algo ordinario. Es más preciso, más seguro, más económico y más rápido. Es la identificación de una persona por sus cromosomas que permite decir si es la misma que otra."Lo procesa una máquina que es un robot y se hace casi sin intervención humana. Los reactivos que se usan se compran por 80 o 100 dólares en el Ministerio de Seguridad", comentó a Cadena 3 Fernando Soto, miembro de Usina de Justicia.Las pruebas debían ser procesadas por el Laboratorio de Análisis Comparativo de ADN de la Asesoría Pericial Departamental de La Plata, pero la demora fue insólita. El propio laboratorio lo atribuyó a la falta de reactivos y el juez de la causa, Diego Agüero, del Juzgado de Garantías Nº6 de Florencio Varela no se expidió al respecto."Cuando el juez solicita el oficio al laboratorio, este tiene que contestar. Esta respuesta sucede en el lapso de unos días y se informa en qué momento estará lista la prueba o que no hay reactivos para hacerlo", explicó.El juez debería haber pedido otro laboratorio. Si estas pruebas daban negativas, los sospechosos se habrían pasado dos años en prisión. Además, ahora es más difícil identificar a esos cinco autores nuevos.Según Soto, este tipo de análisis no demoran más de 3 o 4 meses porque hay muchos pedidos para hacer."El laboratorio a donde mandaron las pruebas es uno de los más antiguos de Argentina. Yo conozco a su directora y no puede ser que no tengan reactivos para hacer 10 ADN. En Santiago del Estero hay un laboratorio que en dos años hicieron más de 3 mil pruebas", señaló.Finalmente, el miembro de Usina de Justicia indicó que se pondrá en contacto con la joven para ayudarla y afirmó que debería pedir el apartamiento del juez de la causa.