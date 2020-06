Automovilista perdió el control tras ser chocado y terminó contra un poste

En la tarde de este lunes se produjo un accidente de tránsito en la esquina de calles San Juan y Nogoyá de la ciudad de Paraná, donde un automóvil terminó contra un poste de alumbrado público.Los protagonistas fueron un Fiat Uno que circulaba por Nogoyá de Sur a Norte y un Ford Focus, que se dirigía por San Juan, de Este a Oeste.En diálogo con, el conductor del Focus, relató que "venía por calle San Juan y me colisionó el Uno cuando yo ya había pasado la bocacalle", producto de ello perdió el control y chocó con el poste de luz ubicado en la esquina."Únicamente recibió un golpe en el brazo. Gracias a Dios venía solo y no estaba mi hija sino podría haber pasado algo peor", remarcó.Por otra parte, el conductor del Focus destacó que el joven que estaba al mando del Uno no tenía ningún tipo de papeles. "Aparte del mal trago de sufrir un accidente, nos encontramos con esta situación que se debería rever de parte de la Municipalidad ya que muchas personas circulan así. Uno hace esfuerzos para tener el seguro y la documentación al día y ahora no queda otra que ver cómo hago para arreglar mi auto que es el medio que uso para ir a trabajar todos los días", lamentó.En el lugar del choque intervino personal de Comisaria Octava y de Tránsito Municipal ya que como el Fiat Uno no poseía la documentación obligatoria para circular, fue retenido.