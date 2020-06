Continúa la búsqueda del hombre desaparecido en Nogoyá

Continúa la búsqueda de Edilberto Florentino Schvind, un hombre de 65 años que está desaparecido en Nogoyá.



"Seguimos investigando porque era un hombre que no tenía muchas relaciones sociales, tampoco tiene muchos familiares y amigos, y además, dejó su teléfono celular en la casa", aseguró a Elonce el jefe de la Departamental policial de Nogoyá, Javier Oertlin.



Al destacar que se barajan "diferentes hipótesis", el comisario aclaró que en el desarrollo de la investigación ya se descartó un asalto "porque la casa no estaba desordenada y, en principio, no faltaba nada".



"La vivienda estaba cerrada con llave, y si bien se pudo haber ido, porque aparentemente se habría llevado un pequeño bolso, no sabemos dónde se fue", destacó Oertlin.



Los investigadores estaban a la búsqueda de los registros de las cámaras de seguridad de la zona lindante a la vivienda a los fines de establecer dónde podría encontrarse Edilberto Florentino Schvind.



Quienes tengan información sobre su paradero pueden llamar al 101, a la Jefatura Departamental (03435-422222), a la División Operaciones y Seguridad (0343-5620227), Investigaciones (343 4691520) o dirigirse a la dependencia policial más cercana.