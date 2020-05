Acusan a dos exrugbiers de matar y enterrar a un joven por un secreto narco

Miguel Alexander Martínez solía ausentarse de su casa algunas noches, según contó su pareja, Eliana Ríos, cuando todavía era buscado por policías y bomberos en intensos rastrillajes. Pero nunca tanto tiempo, dijo la mujer, cuya preocupación fue creciendo a medida que las horas pasaban y se empezó a temer lo peor.Y esa mala noticia llegó con la forma menos deseable. El joven de 22 años fue encontrado muerto, enterrado y con golpes en la cabeza en un campo de la localidad de Arroyo Algodón, situada 172 kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba.de Villa María.Eliezer Tomás Cánova, de 20 años, hasta el año pasado fue jugador de la primera división del San Martín Rugby Club, y compartió equipos con Joaquín "Muna" Munarriz desde niños, hasta que este abandonó el deporte en 2017. Ambos están imputados por homicidio calificado por alevosía, publica el diarioLa autopsia reveló que MartínezDe los operativos para hallarlo participó personal del Departamento Unidades de Alto Riesgo (Duar) trabajando conjuntamente con la Dirección de Investigaciones Operativas (DIO), la División de Protección de Personas de la Policía de Córdoba, personal de la Departamental San Martín y Bomberos Voluntarios de Villa María, Ballesteros y Arroyo Algodón. En los días previos también se utilizaron perros rastreadores, cuando a Martínez se lo buscaba en descampados y baldíos de la zona norte de la ciudad.Los primeros rastrillajes se hicieron en barrio La Calera y alrededores. Según versiones, la víctima había sido vista en ese sector el domingo pasado por la noche. Luego se extendió la zona de búsqueda hacia el campus de la Universidad Nacional de Villa María. De a poco, los investigadores se iban orientando hacia el nordeste de la ciudad.Lo último que supo la pareja de Martínez fue que el sábado 23 de este mes, después de cenar, había salido "a tomar un vino" con un primo y su hermano. Y no volvió más. La denuncia por la desaparición se hizo 48 horas después. A la siguiente noticia la tuvieron cuando el viernes último por la noche, personal policial y de bomberos pudo llegar hasta lugar donde lo habían tratado de enterrar para ocultar el crimen.Según pudieron reconstruir los investigadores, Martínez se encontró ese mismo sábado que desapareció con Munarriz y Cánova., porque este último trabajaba en el campo lindante adonde fue hallado el cuerpo, propiedad de la familia del "vasco" José Munarriz, un conocido productor agropecuario de la zona y padre del otro imputado.. Según una hipótesis dentro del caso, el jovencercano a la localidad de Arroyo Algodón. Los estupefacientes habrían sido comercializados en acuerdo con Martínez, pero se especula con que este habría querido extorsionar al hijo del productor agropecuario, exigiéndole dinero y droga para no revelar a su familia la existencia de esa práctica ilegal.Se cree que algo tiene que haber ocurrido entre ellos para que la situación se torne violenta, y termine en el alevoso crimen del joven. Según la autopsia, la data de la muerte se ubicaría próxima al momento de su desaparición, entre el sábado y el domingo anteriores.La fiscal de segundo turno de los tribunales de Villa María, Juliana Companys, estuvo al frente de la investigación. Se hicieron intensos allanamientos en la zona norte de la ciudad. Las pistas fueron llevando primero a Munarriz, a quien se lo tenía en principio como testigo. Un testigo que al hablar entró en supuestas contradicciones, y se lo retuvo bajo la acusación de falso testimonio.Hasta ahí no se lo vinculaba directamente con la desaparición de Martínez. Pero las pistas lo fueron cercando, al igual que a su amigo Cánova. Un teléfono celular había dejado rastros de sus movimientos. Junto a otros testimonios y elementos reunidos en la causa, los investigadores llegaron finalmente hasta el cadáver de la víctima.Trascendió en un momento que el cuerpo había sufrido quemaduras, pero fue descartado por fuentes judiciales, aunque sí se hallaron restos de un fuego encendido en los alrededores.La fiscal del caso decidió que, por las características del hecho, cabía agravar la acusación del homicidio con la calificación de la alevosía para ambos detenidos. En caso de ser encontrados culpables en un hipotético juicio, la pena que les cabría es la de reclusión perpetua.