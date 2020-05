Femicidio: Con un cordón ahorcó a su expareja, tras sorprenderla por la espalda

Foto: Con un cordón ahorcó a su expareja, tras sorprenderla por la espalda Crédito: El Liberal

Un nuevo femicidio, seguido de suicidio, conmociona a la provincia de Santiago del Estero. Norma Juárez es "una más" en la negra lista que no deja de crecer. Durante la siesta de ayer, fue asesinada por su ex pareja, quien tras cometer el crimen se mató.



Esta vez la casa del horror fue una vivienda ubicada en la Manzana 16 Lote 22, del barrio 25 de Mayo de la ciudad de La Banda.



Allí la víctima -de 56 años fue estrangulada por Rosauro Francisco Camaño (60), residente en Córdoba. Si bien la investigación aún es incipiente, la Fiscalía recolectó importantes datos en el escenario de brutal ataque, donde trabajaron junto con la División Homicidios y Delitos Complejos de La Banda.



Eran cerca de las 14.30 cuando personal de Alerta Banda recibió el primer pedido de ayuda. Vecinos de Norma -quienes se asomaron por la tapia colindante- informaban que el cuerpo de la mujer yacía ensangrentado en la puerta de lavadero, publica el diario El Liberal.



La descripción de la macabra escena no terminaba ahí. Los vecinos también informaron que en el patio de la casa pendía el cuerpo de su ex pareja.



Según la crónica, la mujer, quien aún tenía signos vitales, fue trasladada al Centro de Salud Banda, mientras que Camaño fue descolgado y se confirmó que estaba sin vida.



Inmediatamente la Policía se hizo cargo de la escena. Al lugar llegó Natalia Saavedra (coordinadora de la Unidad Fiscal); Ximena Jerez (fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar) y María Teresa Monte (fiscal de turno), quienes ingresaron a la casa con efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos.



Además intervinieron peritos de Criminalística y de la Policía Científica. Según se supo, los investigadores y las autoridades judiciales comenzaron la inspección del cadáver de Camaño. El cuerpo presentaba a simple vista arañazos en el pecho y en los brazos.



Las manos estaban cubiertas por cinta. Lo que hace presumir que luego de asesinar a la mujer, ideó un plan para quitarse la vida sin poder -él mismo- asistirse o fallar.



Además, según el informe del forense, tenía una herida en la cabeza, como si hubiese recibido un golpe con un objeto contundente.



En el cuello tenía un surco, generado por la soga, y las causas de la muerte fueron asfixia por ahorcamiento. También tenía las manos con sangre.



Otro escenario analizado y el más importante para la investigación fue la casa. Los detectives sospechan que la pelea comenzó en la cocina. Allí hallaron pequeñas manchas de sangre que iban hasta la puerta del lavadero.



Si bien el lugar estaba ordenado y no había signos de lucha, encontraron desparramados por el suelo lazos, cintos, tiras de cordones, hilos y otros elementos que Camaño habría manipulado hasta que finalmente encontró la soga con la que se ahorcó.



Allí los peritos realizaron fotografías de toda la escena y secuestraron dos teléfonos celulares que serán peritados. Además, la fiscalía tomó declaración testimonial a rescatistas, vecinos y a la ex pareja de Norma.



Autopsia



Tras más de cuarenta minutos de reanimación, Norma no logró ser rescatada por los médicos del Centro de Salud Banda. Inmediatamente su cadáver fue trasladado a la morgue, de ese nosocomio. El forense examinó el cuerpo y según el adelanto que le realizó a las fiscales, la joven murió estrangulada de forma manual.



Además indicaron que la víctima llegó al nosocomio con un cordón de zapatilla envuelto en su cuello.



Por las heridas, el experto indicó que la víctima podría haber sido tomada por la espalda. Según se supo, tenía una lesión en la nariz -aparentemente recibió una trompada- por lo que su rostro se llenó de sangre. Además también tenía golpes en el cuerpo.



La Fiscalía sospecha que tras una discusión se generó una pelea entre ellos donde la víctima se defendió y él la terminó matando.





Hubo una discusión y él le revisó el celular



Si bien el menor, quien vivía en la casa con la pareja, declarará en Cámara Gesell los próximos días, a través de su padre se conoció un relato en el que el adolescente expresó que la noche del viernes la pareja había mantenido una pelea.



Según tomaron conocimiento las fiscales, Camaño -quien ya estaba separado de la víctima, pero vivían bajo el mismo techo- habría discutido con Norma cuando ella lo encontró revisándole su teléfono celular.



El hombre la habría maltratado en ese momento. Nadie sabe aún qué pasó con certeza el mediodía del sábado en la casa del barrio 25 de Mayo, ya que habían quedado solos.



El jovencito ya tenía programado almorzar con su padre, y si bien las evidencias indicarían que la tragedia se inicio por una aparente discusión, no descartan que Camaño haya tenido todo planeado.



La ex pareja de Norma, con quien la víctima tenía un vínculo cordial, también brindó declaración testimonial en el lugar.



"No hay palabras para describir la escena"



Roque, un vecino de Norma, habló con Noticiero 7 de Santiago del Estero y contó cómo -junto a otra persona- encontró el cadáver de la víctima.



"Fue muy impactante todo. Salió una vecino a decirme que la señora no contestaba y que él necesitaba hablar con ella", expresó el hombre, consternado por el dramático escenario.



Continuó diciendo: "Salí a ver qué pasaba y nos subimos a la tapia y vimos todo. Fue muy terrible, verla tirada en el suelo. Era un desastre. La verdad no hay palabras para describir la escena".



Según contó Roque, "ella estaba tirada en el piso, con la lengua afuera, llena de sangre y él colgado debajo de la planta".



Ahondó: "Yo la conocía a ella desde hace muchos años. Ella era oriunda de Córdoba, estaban separados, el justo vino y lo agarró la cuarentena aquí. El no podía volver y aquí estamos con esta tragedia. Nadie escuchó nada".