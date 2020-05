Detuvieron al taxista sospechado por la desaparición de la mujer de 78 años

La coartada que tenía Figueroa

una mujer de 78 años a quien acompañó, el 15 de diciembre, a extraer 11 mil dólares de una sede bancaria de Paraná, supoPor orden de la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, y a pedido del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, Figueroa fue trasladado desde su vivienda, ubicada en calle Don Segundo Sombra y Aceval, hacia Alcaidía de Tribunales de Paraná."Se concretó la detención de una persona mayor de edad en el marco de la causa que investiga el fiscal Ramírez Montrull tendiente a dar con el paradero de Theresia Pinter, quien el 16 de diciembre fue vista por última vez, salir de una sucursal bancaria de calle Monte Caseros de esa ciudad a bordo de un taxi. El detenido es quien manejaba ese taxi, y en circunstancias no normales, se retiró del lugar con la abuela", comunicó ael jefe de la División Homicidios, Horacio Blazón.La causa fue iniciada el 27 de diciembre por la fiscalía de La Paz y la División de Investigaciones de la Departamental policial de esa localidad. Luego de varios meses sin novedades en la causa por la ausencia de la mujer oriunda de la provincia Córdoba, en un par de semanas la investigación avanzó en Paraná con varias medidas a cargo de la División Homicidios y el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull."El trabajo investigativo llevó a individualizar a este taxista", aseguró el comisario al mencionar que "hace cinco días se le allanó el domicilio, fue detenido y tuvo la oportunidad de dar su versión, junto a su abogado, para no vulnerar ninguna garantía constitucional"."Vivo humildemente, con mi hija, mi yerno y mi nieto. Estoy acomodando mi casita de a poco. Me duele lo que dicen.¿Por qué hacen la denuncia después? Es raro", había contado Figueroa ael programa que se emite porAl ser consultado, dijo que recuerda bien el día que trasladó a la mujer: "Yo la llevé al banco, la mandaron de otro;, aseveró.. "Yo le conté todo al fiscal, le dije queAgregó, en tanto, que la mujer "fue, hizo el trámite, carga el bolso y la llevo, me preguntó por algún lugar para comer, quería pastas. La dejé en calle Corrientes, entre Colón y La Paz. No sé si entró, no sé qué hizo; soy un pobre taxista! Esa es la bronca que tengo".Figueroa especificó que luego de que Pinter saliera del banco, él le abrió la puerta de atrás, del taxi, para que se subiera y luego le alcanzó el bolso que llevaba la mujer, consigo."¿A dónde voy a tener 11 millones de dólares?,¡tanta plata! Miren cómo es mi casa, miren en lo humilde que vivo, no tengo nada", insistió el taxista."Es la primera vez que la veía", dijo al ser consultado por el con ductor de Códigos. "Yo la dejé en calle Corrientes, se bajó con el viejito, con el compañero".Al ser advertido porqué el hombre que según Figueroa acompañaba a Theresia no aparece en las cámaras de seguridad que obran en la causa, dijo: "Qué averigüen en el banco. Era un viejito, un hombre petiso, más o menos de la altura de ella"."A Pinter se la busca con vida; ya se revisaron hoteles, geriátricos, se solicitaron informes a empresas de transporte y a Migraciones. Y por otro lado, la División Investigaciones investiga el peor de los delitos", aseguró Blazón.Y continuó: "Apelamos a quien pueda tener algún tipo de conocimiento sobre el paradero de la abuelita, que lo acerquen a la División 911 o a la División Homicidios; se preservará la identidad y se cuidará la confidencialidad de cualquier personas que aporte información".