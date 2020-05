Control de tránsito en el Túnel: "No hemos constatado irregularidades"

La determinación en Entre Ríos

Más de 5 millones de personas tramitaron hasta el viernes el nuevo permiso para circular que rige desde este sábado a nivel nacional.La ministra de Gobierno, Rosario Romero, aclaró que dentro de la provincia,De esta forma, se tomará como válidos aquellos que hayan emitido las autoridades competentes o empresas en caso de los trabajadores esenciales que seguirán exceptuados de tramitar el nuevo permiso. También seguirán vigentes las declaraciones juradas que sirven como constancia para asistir a personas mayores o a niños, entre otras.Al respecto, la ministra Romero advirtió que "en el área metropolitana de Buenos Aires la situación es muy distinta a la de muchas provincias en las que hemos logrado un control bastante férreo de la circulación del virus. Por lo tanto, dentro de esta provincia los permisos serán considerados vigentes".No obstante, señaló que "para salir o ingresar a la provincia de Entre Ríos, quienes lo hagan tienen que tramitar el nuevo certificado único que empieza a regir a partir del 30 de mayo".Y remarcó: "Acá hay una doble reglamentación: hacia dentro de la provincia la circulación la ordena la provincia en función de los criterios sanitarios del COES y del gobernador; y hacia afuera, para salir de la provincia o para ingresar, nos valemos siempre del certificado único nacional"."Durante el fin de semana se nota mucho la disminución de la circulación de los vehículos", indicó aDe la misma manera aseveró que "el control, en cuanto a lo que debe llevar el conductor para poder circular de una provincia a otra, se viene haciendo continuamente. Se controla la documentación o el certificado único de tránsito. Hasta el momento no hemos constatado irregularidades"."El movimiento de una provincia a la otra, ha crecido bastante respecto del inicio de toda esta situación que se está viviendo ya sea por la flexibilización que ha otorgado el gobierno y las habilitaciones de actividades que ahora son mayores, lo que hace que la gente se movilice más", reconoció el funcionario policial.El conductor debe contar "con la licencia de conducir, documentación del vehículo y los permisos correspondientes para transitar que respalden la circulación del conductor". En todos los puestos camineros están con la misma directiva de control, agregó.-¿Quién lo debe tramitar? Todas las personas del país que realicen actividades exceptuadas (esenciales o no esenciales) del aislamiento preventivo, social y obligatorio. También quienes deban transitar por situaciones de emergencia, trámites impostergables, turnos médicos, asistencia a familiares, niños, niñas adolescentes, personas mayores o personas con discapacidad, tratamientos médicos prolongados o traslado de hijos o hijas de un domicilio a otro por padres separados.-En caso de personas no exceptuadas, el permiso durará solo 48 horas para el caso de turnos médicos o emergencias. No vencerán los permisos para padres separados o asistencia a familiares, ni las actividades exceptuadas.-¿Cómo sacarlo? En www.argentina.gob.ar/circular/tramite, donde se puede descargar las veces que sean necesarias. También se puede usar la app Cuidar y tener el certificado en el celular.-Los trabajadores de actividades esenciales pueden circular entre varias jurisdicciones. Quienes integren actividades exceptuadas no esenciales podrán circular sólo en la jurisdicción que autoriza la actividad, según cada provincia.-La app Cuidar es obligatoria solo en la provincia de Buenos Aires, aunque el Gobierno nacional recomienda su uso para realizar la autoevaluación de síntomas y facilitar el traslado del certificado.-Sólo se podrá circular en medios de transporte (auto, moto, tren, micro, subte) si se está dentro de alguno de los grupos exceptuados del aislamiento y se posee el CUHC.-Al momento de tramitar el certificado se deberá indicar la manera de traslado. Por ejemplo, si es en transporte público, se tendrá que consignar el número de la tarjeta SUBE, y si es en auto, la patente.-En caso de tener que dirigirse a varias direcciones, se debe declarar la más lejana o la que esté fuera de su jurisdicción.-¿Se puede solicitar más de un certificado? Sí, pero siempre y cuando no sean del mismo tipo. Por ejemplo, se puede tener uno por trabajo (esencial o no esencial) y otro para asistencia familiar (permiso especial).-En el caso de los autónomos y monotributistas que no tienen empleador, deben ingresar los datos propios.-En caso de ingresar mal un dato, no se puede corregir y hay que ponerse en contacto con la Mesa de Ayuda y volver a iniciar el trámite.-Taxistas y conductores de otros transportes públicos pertenecen a las actividades exceptuadas, por lo que deben tramitar el CUHC o volver a empadronarse.Elonce.com.