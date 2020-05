El acusado de abusar de su nieta tiene dos denuncias más por hechos similares

Policiales El hombre que abusó de su nieta será indagado la próxima semana

Con su mayoría de edad cumplida, Fernanda decidió hablar públicamente y ante la Justicia en Gualeguaychú. Acusa a su abuelo biológico por corrupción de menores.Martina Cedrés, fiscal."Tomamos conocimiento a través del video que se viralizó y la citamos a la víctima para ver si quería realizar la denuncia", explicó.Y agregó que "ella ratificó lo que dijo en el video, y nosotros necesitamos más detalles de lugar y tiempo, entonces su declaración es un poco más amplia de la denuncia que realizó en el video, y de acuerdo a eso va a ser la imputación que se le va a otorgar al acusado"."Si tiene impuesta una medida de prohibición de acercamiento y de no molestar"."A raíz de esta denuncia, se registraron dos más con hechos que sucedieron anteriormente a la violación que sufrió Fernanda, no son parientes de la víctima, pero el acusado habría sido pareja de las madres de estas dos personas", contó.Para finalizar, dijo que "Fernanda está contenida por parte de su familia actual, no obstante el área de Genero del municipio de Gualeguaychú se pusieron en contacto para ofrecerle alguna ayuda".