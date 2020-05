Joven denuncia amenazas de muerte y destrozos en su casa y auto

Sobre el mal momento que le tocó vivir, Pablo Gioachini, contó que "el lunes al mediodía, a eso de la una de la tarde, golpearon en la puerta de mi casa y cuando salí había varios tipos, son gente que tienen 5 puestos de ropas en el Mercado de Las Pulgas y negocios frente al mismo. Cuando los atendí, sin abrir el portón de rejas, me preguntaban `¿Qué te está pasando con nosotros?´ Yo les respondí que no tenía ningún problema pero que no me gustaba como sometían a los empleados" y aclaró que "ellos se enteraron de mi comentario por un tercero y por eso se vinieron a mi casa", expresó Pablo, lamentando los daños sufridos y exigiendo justicia.



En ese mismo tono, Gioachini prosiguió su relato contando que "esta gente hace trabajar y explota a sus empleados 12 horas al día de lunes a lunes, les pagan $500 y encima les descuentan la comida y los gastos y no les queda nada".



En este sentido, recordó que "eso mismo fue lo que les dije y, en ese momento, los tipos explotaron, fue ahí cuando, de una, comenzaron a violentarme el frente de mi casa y mi auto, me robaron las cámaras de seguridad que estaban afuera, a lo mejor pensando que los discos rígidos están dentro de las cámaras. Me cascotearon con baldosas el auto, me rompieron la mampostería de mi casa y me amenazaron de muerte apuntándome con un arma de fuego. Me dijeron que de noche me iban a ir a buscar y que me iban a matar".



Luego, agregó, temeroso, que "me contaron los vecinos que un tipo anduvo como dos horas dando vueltas por la esquina de mi casa esa noche".



Por último, el denunciante recordó que "ya fui a la Comisaría Tercera a radicar la denuncia correspondiente. Luego la derivaron a la Comisaría Décima porque, por jurisdicción, corresponde ahí. Los policías me trataron muy bien y se están ocupando del tema". (Fuente: Diario El Sol)