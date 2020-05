Mujer desaparecida: el taxista asegura que "había un hombre con ella"

Policiales Buscan en Paraná a una mujer desaparecida a fines del 2019

que está trabajando la División Homicidios y la de Trata de Personas. Ahora también se comisionó a la División Delitos Económicos de la policía. "Se están llevando adelante distintas medidas que están en desarrollo, distinto informes de los que se solicitó la elaboración, estamos para analizar datos que han surgido de la investigación, más otros tantos, como por ejemplo el de la telefonía celular, de los allanamientos que se realizaron", comenzó relatando el fiscal.Códigos habló con Raúl Figueroa, el taxista que la trasladó a Theresia Pinter. Este hombre está con restricciones en el marco de la causa por la desaparición de la mujer.", comenzó contando a, el taxista Raúl Figueroa. Al ser consultadoContó sobre el momento en que Pinter abordó el taxi. "Se cruzó la señora y me dice '¿Está libre?'. Subió el hombre y subió ella.Subió las escaleras, yo quise ir con el policía para acompañarla. Le dieron un vaso de agua porque estaba descompuesta, de mal humor por lo del banco?", relató.Agregó, en tanto, queFigueroa especificó que luego de que Pinter saliera del banco, él le abrió la puerta de atrás, del taxi, para que se subiera y luego le alcanzó el bolso que llevaba la mujer, consigo.La persona que, según el taxista había tomado el auto con la mujer, cuando la anciana volvió al taxi tras hacer los trámites en el banco y el trabajador del volante la ayudó a subir, "estaba en la esquina de Monte Caseros donde está el patrullero". Agregó que el hombre al que le había "dejado los vidrios del auto, abiertos, porque hacía mucho calor, se había bajado del taxi, a dónde fue no sé, después lo encontramos en la esquina"."¿La gente haba cualquier bolazo, de un balde de arena hacen una camionada, qué digan lo que realmente es!", subrayó el taxista.Al ser advertido porqué el hombre que según Figueroa acompañaba a Theresia no aparece en las cámaras de seguridad que obran en la causa, dijo: "Qué averigüen en el banco. Era un viejito, un hombre petiso, más o menos de la altura de ella".Yo vivía en Colonia cuando pasaban todos estos quil?.., de allá me tuve que venir (en referencia a lo sucedido con su familia)", agregó además."Yo no falto ni un día a trabajar, el dueño vino con el auto el domingo y me dijo 'Tomá Raúl, trabajá'. Trabajé el domingo, el lunes, estoy muy dolorido, tengo mucha bronca. Cualquiera de mis compañeros puede decir lo laburador que soy Yo le dije al fiscal, métame preso si quiere, pero arriba hay un Dios que está mirando", apuntó además.