Vecino denunció que le llevaron una guitarra en medio de un allanamiento

Versión de la policía

Años cuidando mi guitarra que no me la roben los delincuentes cuando iba a la capilla y hoy me la saca la policia de mi pieza por un allanamiento buscando cosas robadas Publicado por Manuel Marcos Llanos en Jueves, 21 de mayo de 2020

Un vecino de calle Luis Palma al 1900 de la ciudad de Paraná, denunció que personal policial de la comisaria sexta allanó su domicilio el 21 de mayo buscando elementos robados. El Subjefe de la departamental de policía, aclaró lo que sucedió."Ese día allanaron mi casa supuestamente para buscar elementos robados. Dentro de la larga lista que tenían para buscar, tenían anotado una guitarra color marrón claro, con funda negra, pero no decía marca, y se llevaron mi guitarra porque no encontraron nada", expresó aManuel Llanos, víctima del robo."El instrumento que tenía me lo había regalado un hijo, porque estaba quebrada en el clavijero y en el mango. Yo la hice reparar con un vecino", contó.Y agregó que"Me presenté en la fiscalía con una nota, pero hasta el momento no tuve una respuesta, me dijeron que me iban a avisar pero no se han comunicado conmigo".Al ser consultado el motivo por el cual le allanaron la casa, contó que"No tenemos antecedentes, yo soy retirado del servicio penitenciario y mis hijos no tienen antecedentes penales. Era mi compañera, lo que yo más quería", contó., finalizó.El Subjefe de la departamental Fernando Echániz, le aclaró aque "la casa del hombre se allanó por disposición del Juzgado de Garantías, debido a que un familiar y un amigo de ese familiar están señalados como supuestos autores de un robo de varios elementos entre los cuales se denuncia una guitarra".