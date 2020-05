Procesado por narcotráfico recibió domiciliaria por el coronavirus pero se fugó

"Sin conciencia social"

Traslados riesgosos

Sin tobillera

Fuga y captura

Vuelta a la cárcel

"Me voy", fue lo único que dijo Juan Alberto Ríos el 16 de mayo, antes de atravesar la puerta de la vivienda de calle Ramírez, en la ciudad de Gualeguaychú, lo cual tenía terminantemente prohibido.. Cuando el Patronato de Liberados fue a chequear si se encontraba en la casa, no lo encontró. Le dictaron el pedido de captura nacional e internacional, y ayer la Policía lo encontró en la zona del barrio Munilla., pero hace tiempo que vive en Gualeguaychú, donde se dedica al comercio minorista, es profesor de boxeo y también hace changas. Está imputado en una causa por Comercio y Transporte de estupefacientes agravado. La decisión de otorgarle la domiciliaria fue discutida y hubo oposición., para enfrentarla. Entonces, sostuvo que Ríos, además del desprecio por las normas, demuestra una escasa o nula conciencia social por las víctimas de las drogas, y no hay respuesta a qué indicativos dan cuenta que ahora Ríos tendría la mentada conciencia.A su vez, Squivo sostuvo que la gravedad del delito imputado a Ríos, y el hecho de que podría recibir una pena de prisión efectiva, hacen presumir que podría eludir a la Justicia si le daban la domiciliaria. Además, la fiscal señaló que su comportamiento no se encuentra actualmente en condiciones de ser, la necesidad de que el mismo deba ser controlado y medicado, frente a posibles trasladados al hospital, potencia el peligro de contagio a los demás internos".La magistrada explicó: "el nombrado reviste la calidad de procesado y hace un año que viene cumpliendo su prisión preventiva.en el marco de la grave situación generada por la pandemia de Covid-19".", sostuvo la jueza Rojas., consignóEl Patronato de Liberados de la Provincia de Entre Ríos presentó en el TOF de Concepción del Uruguay un informe de supervisión donde se informó que el 18 de mayo a las 13.25, personal del organismo se presentó en el domicilio de calle Ramírez al 500 para un control del cumplimiento.Ríos no presentó ningún cambio de domicilio, ni tampoco informó a su abogada lo que pensaba hacer ni dónde ir.La Jefatura Departamental Gualeguaychú recibió el oficio judicial el mismo martes, y tras algunas averiguaciones recibieron la información de dónde podría encontrarse el prófugo.Así fue que allanaron una casa de calle José Ingenieros al 900 y localizaron a Ríos, quien se entregó sin oponer resistencia.