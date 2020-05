"Leí el expediente y fallé de acuerdo con la ley", afirmó el juez Vergara

"Entiendo el dolor del familiar, pero absolutamente no es así", aseguró ael juez de Rosario del Tala, Octavio Valentín Vergara, quien el martes fue cuestionado por la hija de Carlos Saldivia, fallecido en un accidente de tránsito. La joven había acusado al magistrado de "no leer el expediente", de "equivocar el lugar del hecho" y de establecer una indemnización aplicando normas vigentes para casos de discapacidad, entre otras cuestiones.Por ello, consideró necesario aclarar cuestiones referidas a "la no lectura del expediente, a considerar erróneo el lugar del accidente y demás. Entiendo el dolor del familiar que perdió a su padre, hay cosas que producto de su dolor, puede tener confundidas".Respecto al cuestionamiento sobre el supuesto error en torno al lugar de la colisión, Vergara señaló a este medio que, de los dichos de Saldivia se desprende "que yo equivoqué el lugar con una avenida. En realidad,. Este caso, el STJ decía que cuando uno ingresa a una avenida, pierde la prioridad de paso, porque si bien uno podría tenerla en la primera línea la pierde en la segunda, por lo cual debería detenerse en la mitad de la calzada, lo que provocaría una congestión, porque la ley menciona que la prioridad sólo se pierde en semiautopista. Así, el Superior, lo que hace es extender la interpretación a avenidas y doble mano de circulación".Y continuó: "Explicando cuál iba a ser el fundamento de mi resolución, hice referencia a esto. Pero. En sendos pasajes de la sentencia refiero a una calle de doble sentido de circulación. Por ahí pudo haber surgido la confusión de esta señora".Incluso, el lugar del accidente "estaba fuera de discusión, por cuanto todas las partes estaba de acuerdo en esto".Interrogado sobre las críticas expuestas por la familiar acerca de la indemnización, el juez manifestó que "está claro que a la vida humana no se le puede dar un valor económico.. La Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, que es mi superior jerárquico,, no hay un porcentaje de incapacidad. Pero hay que otorgarle un valor".Asimismo, acotó que en fallo,Otro de los puntos a los cuales Vergara hizo mención fue al agravante de la velocidad y sostuvo que, por ley, los ciclistas deben utilizar casco."Lo habitual, no significa que sea legal", enfatizó acerca de que quienes se movilizan en bicicleta generalmente no usan el elemento de protección en sus cabezas. "La ley establece que tanto el ciclista como el motociclista deben utilizar cascos. En este caso, en particular, está reconocido las partes, que".Interrogado sobre los dichos de la hija de Saldivia, la cual manifestó que el hombre murió desnucado, el magistrado expresó: "Las pericias y la historia clínica dicen otra cosa. Y. Yo no me puedo apartar de esto, no soy médico".Yendo al tema del. Enseguida resaltó que "incluso lo compañía de seguros aceptó la cobertura".Además, acotó que "que, si bien contaba con prioridad de paso por conducirse en una callo de doble mano, la prioridad no le otorga derecho a arrasar con todo lo que se le ponga por delante. Debe respetar las velocidades máximas que, en el caso de las encrucijadas sin semáforos, es de. De no haberlo hecho así, directamente hubiese tenido que rechazar la causa"."Lamentablemente hay una persona fallecida. Pero fallé de acuerdo a lo que dice la ley. En ningún momento confundí lugares. Trabajé responsablemente en el expediente. Lo leí en su totalidad, al igual que las pericias médicas, accidentológicas y psicológicas. Entiendo el dolor, pero quiero llevarles tranquilidad de que fallé a conciencia", completó Vergara.