Preventiva para 6 de los 23 detenidos de la banda desarticulada en Concordia

Planteos a la Fiscalía



En la jornada de este miércoles, se llevó a cabo en los Tribunales de Concordia, una audiencia en relación a la causa que está caratulada como "Castro, Rubén Ignacio S/Asociación Ilícita", en la que se detuvo a 23 personas por diferentes delitos.En este marco, Costa comentó a Diario Río Uruguay, que este miércoles, el Juez de Garantías dictaminó la prisión preventiva para cuatro hombres y dos mujeres, por el término de 50 días.De esta manera, los cuatro imputados cumplirán la medida en la Alcaidía de Concordia, mientras que las mujeres permanecerán en la comisaría del menor y la familia.El abogado Osvaldo Sarli, defensor de varios integrantes de la banda delictiva, cuestionó los planteos de fiscalía y explicó que "hay dos causas conexas y, entre las dos, tengo seis clientes que defiendo. "Consideramos que no procede la prisión preventiva porque no hay elementos de prueba en toda la imputación, porque prácticamente toda la imputación referida a mis clientes, proviene de unas escuchas telefónicas" y aclaró que "las escuchas telefónicas requieren un complemento que es la determinación de la pertenencia de las voces que se escucharon".Del mismo modo explicó a diario El Sol que "uno puede escuchar una conversación, pero siempre hay que ver quien habla. En este caso, no se sabe quién hablaba y, por ese motivo, vamos a pedir que la prisión preventiva no se les decrete".