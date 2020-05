Se realizaron controles de tránsito y secuestraron vehículos

Se realizó un control de tránsito en horas de la noche de este miércoles, en calle 25 de mayo de la capital entrerriana."El auto se retuvo en este caso por falta de póliza y seguro. No estaba vigente en el momento del control", expresó aJosé Luis, de la Dirección Operativa de Transporte.Sobre la documentación que piden en estos tiempos, dijo "los papeles habituales, carnet, seguro y póliza. Dependiendo la hora en que este circulando el permiso correspondiente".Y agregó que "en el caso de los taxis y los remises, la documentación personal, y si el conductor y el pasajero tiene barbijos y que no haya más de dos personas en el vehículo"."La gente suele quejarse cuando hacemos pasar al acompañante atrás, ya que nos dicen que son pareja, o viven juntos. Nosotros hacemos cumplir las normas que están establecidas", explicó.Al respecto delos controles, dijo que "estamos en diferentes horarios, y los puntos son variados. No hemos dejado de trabajar en la pandemia"."A las personas no le gusta que le marquemos el error, y se queja. Pero la gran mayoría de la ciudadanía cumple y respeta las normas", finalizó.