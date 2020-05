Camión que volcó en Ceibas estaba autorizado a trasladar residuos peligrosos

Policiales Camión que trasladaba residuos peligrosos a Entre Ríos volcó en la Ruta 12

Inspección provincial

El secretario de Ambiente, Martín Barbieri, se refirió al vuelco de un camión que trasladaba residuos peligrosos en Ceibas. Dijo que el transporte cumplía con el protocolo exigido para el traslado de este material y que contaba con las autorizaciones nacionales.Los bomberos de Ceibas atendieron el siniestro apenas ocurrió y fueron quienes informaron a la Secretaría de Ambiente de lo sucedido por el hecho de que el camión trasladaba residuos peligrosos. El organismo provincial tomó intervención de manera inmediata y se puso en contacto con quien tenía a cargo el operativo por parte de la Policía de Entre Ríos."El conductor del camión debió ser trasladado al hospital de Gualeguaychú tras sufrir fracturas por el vuelco, por lo que la Policía fue quien accedió al manifiesto que autoriza a dicho camión a trasladar residuos peligrosos", detalló el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, antes de agregar que en la provincia "todos los transportistas de residuos peligrosos están preparados sobre el protocolo a seguir en caso de un suceso como este, en este caso, lamentablemente el conductor no pudo cumplir con dicho protocolo debido a las lesiones sufridas y traslado al nosocomio".En ese marco, desde la Secretaría de Ambiente "asesoramos a la Policía respecto a cómo proceder ante dicho evento", y precisó que "según lo que dice la documentación que trasladaba el conductor se trata de un transporte interjurisdiccional, proveniente de Buenos Aires con destino a Estación Carbó donde está ubicada la empresa Soluciones Ambiente, donde se le da tratamiento a dichos residuos peligrosos. Hasta ahí todo es legal, no hay ninguna irregularidad".Además, indicó que, al tratarse de un transporte interjurisdiccional, y tal como lo exige la normativa vigente, el camión contaba con el manifiesto expedido por el gobierno nacional". Y detalló que en el mismo documento se indicaba que trasladaba pastillas y drogas vencidas provenientes de laboratorios para ser tratados en el operador de residuos peligrosos que está en Carbó.Por normativa nacional y provincial, hay un protocolo a seguir para el traslado y manipulación de este tipo de residuos, en un ambiente controlado y por personas preparadas para ello.Debido a que el accidente ocurrió en cercanías al destino, "la empresa envió a su personal a recoger el material volcado. Lo que nos informó la empresa es que en el lugar había un pequeño derrame de un líquido proveniente de una de las bolsas, que no es mucho pero se dispusieron los elementos necesarios para recolectarlo".Esta mañana, personal de la Secretaría de Ambiente realizó una inspección en el lugar para constatar lo informado y si el líquido derramado representa algún tipo de impacto sobre el ambiente y efectuar los tipos de constataciones que en este caso se realizan, sobre todo "para llevar tranquilidad a la ciudadanía de Ceibas y del sudoeste entrerriano", expresó el titular de Ambiente provincial.Respecto a la empresa Soluciones Ambientales, Barbieri indicó que opera residuos peligrosos, es decir, remedios y drogas vencidas. En tanto todo lo que es residuos patogénicos, como son barbijos, guantes, jeringas, son tratados por otro tipo de operadores, uno de ellos está en la provincia y otros en Santa Fe.Y afirmó que la empresa Soluciones Ambientales es una de las empresas más controladas en el país por el gobierno nacional, debido al trabajo que realizan. "Se le exige innumerable cantidad de requisitos a cumplir y se le efectúan monitoreos continuos por parte de Nación como de la provincia", sostuvo Barbieri.Luego, precisó que el tratamiento de los residuos peligrosos es compleja, con un montón de transformaciones físicas y químicas que, en algunos casos, pueden reutilizarse a través de la generación de combustibles.