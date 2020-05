Productor muerto en violento asalto: La escena del crimen y un supuesto dato

Sobre el hallazgo del vehículo

El dato que tenían los asaltantes

Quién era Viollaz

Avanza la investigación para esclarecer la muerte de; el cruento hecho de sangre ocurrió este lunes en una vivienda de Boulevard Churruarín al 400, en la localidad de Villa Elisa., reportóEllo, luego de golpear la puerta principal en reiteradas oportunidades, sin ser atendidos por persona alguna, por lo que se procedió a llamar en una puerta secundaria que da hacia un garaje abierto, en un terreno que cuenta con cerco perimetral, pero carece de tranquera; ubicado en una zona sub urbana de la ciudad jardín, lindante al museo local.En tanto, una de las ventanas que da al exterior estaba con los postigos abiertos y permitía ver la luz del interior encendida, presumiéndose que la escena del crimen databa, al menos, desde horas del mediodía.Desde la comisaría, se había aclarado aque, si bien el hombre de 80 años había sido golpeado, aún no se estableció si su deceso fue producto de la agresión de los delincuentes o, si fue provocado por alguna cuestión de salud que fue afectada por la violenta situación a la que fue sometido.El ingeniero Viollaz era titular de una c; que había sido encontrada abandonada por agentes de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales del Departamento Colón, con un vidrio bajo.Este hallazgo, en inmediaciones del kilómetro 3,5 de la ruta nacional 130, al costado de un cerco perimetral, motivó que personal policial de la comisaría elisense se presentara en el domicilio de su propietario, a fin de verificar alguna anomalía.En cuanto al rodado, se procedió al relevamiento por parte del Gabinete Criminalístico, siendo trasladado hacia la dependencia policial local para resguardo y ser sometido a un. Sin embargo, eso no fue posible al humedecerse por la acción del rocío, a la intemperie.De profesión ingeniero químico y de oficio productor ganadero, extraoficialmente trascendió queSin embargo, hasta el momento no se pudo constatar efectivamente qué se llevaron de su vivienda, dado que Viollaz vivía sólo allí y no compartía con familiares cercanos los detalles de sus movimientos financieros, habían explicado fuentes policiales aSí, en cambio,Conocido por su activa participación institucional, académica y ciudadana, Viollaz era uno de los más asiduos concurrentes a las audiencias públicas, convocadas anualmente desde la Municipalidad de Villa Elisa para relevar necesidades e iniciativas populares, para su posible inclusión en el siguiente presupuesto local.Entre otros planteos, se recuerda la realización de estas instancias de participación ciudadana en los meses de abril y octubre para favorecer la asistencia de vecinos que podían resentir su presencia por las bajas temperaturas de junio, como así también que sean presididas por algún representante de la comunidad.Respecto a obras y servicios públicos, la eliminación de lomos de burro, utilizar aspiradora en vez de sopladora para limpiar las plazas y recolectar las pilas, eran algunos de los temas que lo preocupaban.Bajo el título "Nuevas formas de democracia", Viollaz reflexionaba desde Villa Elisa sobre "la demagogia, lo caro que resultan las elecciones y la corrupción" de este sistema de gobierno, abriendo el juego a otros lectores para que sumaran sus ideas. Ese artículo, correspondiente a la edición impresa del domingo 24 de abril de 2016 de, apareció publicado en página Nº 5 del periódico.Entre otros puntos, el escrito decía: