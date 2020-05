Banda desbaratada en Concordia: "Se investigan hechos muy, pero muy graves"

Policiales Revelaron identidades de las personas detenidas que integraban la banda narco

Una causa compleja

La investigación derivó en más de 15 allanamientos e involucra a dos efectivos policiales. La banda delictiva está acusada de vender drogas y armas, entre otros delitos."Hace 7 meses aproximadamente comenzamos una investigación, en la cual dirigimos nuestra actividad investigativa a los hechos cometidos por una organización criminal que", comenzó diciendo el fiscal Francisco Azcué.. En la misma no estoy solo, me acompañan el Dr. José Arias, el fiscal Guerrero, nuestro fiscal coordinador también, Dr. José Costa. Y de la policía también durante estos siete meses, que tuvimos que hacer de manera sigilosa la investigación y muy secreta, que como se sabe hay funcionarios policiales involucrados, eso hizo que esta causa debiera ser manejada con mucho cuidado".Azcué continuó explicando que ", algunos hechos fueron cometidos en otro departamento, y eso hace que muchas veces las organizaciones criminales sean muy efectivas con la participación de policías. Eso hace que cuenten con muchos recursos, porque son ellos los que los tienen que investigar y terminan siendo parte, permiten una virtud criminal por la intervención profesional de los mismos con recursos, contactos. Por eso se hizo tan difícil avanzar porque", dijo contundente.Además hizo hincapié en que "se convocó personal de distintas ciudades, distintos cuerpos. Desde Concordia también participo el oficial Claudio Pulgar, también lo hizo el Comisario Javier Ramírez, de gran desempeño, Jefe de Investigación de delitos rurales y para el procedimiento, formaron parte funcionarios de distintas ciudades, grupos, reparticiones y eso fue también lo que llevo al éxito de los operativos porque logramos que no se filtre información que esa era nuestra preocupación".Por su parte, el Comisario Mayor, Jorge Cancio, a cargo de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, dio detalles de la investigación y aseguró que no hay antecedentes de "una causa tan compleja".Sobre los uniformados detenidos dio cuenta que "están en una situación que se denomina activo/pasivo; que significa que no tienen el arma y no pueden cumplir ninguna función policial hasta que finalice su situación de detenido"; mientras tanto se "comienzan con las actuaciones administrativas que son paralelas a las de la Justicia"."Las administrativas pueden llegar a la baja o la exoneración de la Policía", comentó el funcionario policial.Cancio detalló también que "los procedimientos en la Policía fueron tres", enumerando uno de ellos "en la comisaría de San José, que se detuvo a una persona oriunda de Concordia pero que presta servicio allí".Además, incluyeron "a Comisaría Novena y en la misma Jefatura, donde se secuestró un teléfono", puntualizó. Subrayando "que es una causa muy compleja, muy aparatosa, con 17 allanamientos en forma simultánea y el secuestro de 85 aparatos celulares; por lo que pueden surgir nuevos allanamientos, detenciones y un abanico amplio de posibilidades"."Según lo que me ha contado el fiscal, no existe en la Jefatura de Concordia, ni en el Juzgado de Concordia, una causa tan compleja", valoró en declaraciones a Diario Río Uruguay.Por último, Cancio explicó que en el medio de la causa madre, se encontraron "distintos elementos que no se relacionan con la investigación y el delito" original, por lo que "se inicia otra causa aparte". Aclarando que con respecto a este hecho no hay personas detenidas, si bien reconoció que "se inició una causa distinta a la que se estaba investigando", remató el comisario.