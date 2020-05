"El abuelo me toca": Joven relató abusos de los que fue víctima cuando era niña

Fernanda tiene 18 años y decidió hablar, una vez más. Ella siempre habló, pero nunca antes le habían dicho: "Yo te creo".A 11 años del horror y ya instalada en una nueva casa y con su nueva familia adoptiva se siente fuerte, segura y convencida de volver a relatar lo que padeció bajo el techo de sus abuelos biológicos y adelantó: hay víctimas que se callaron durante 35 años.

"Semanas atrás me contacté con distintas agrupaciones feministas de Gualeguaychú, pero no tuve respuesta; así que escribí a otra agrupación de Buenos Aires y pudimos hacer público el video", comenzó a contar Fernanda al diarioDe la mano de su mamá y con un temblor constante en su cuerpo y su rostro, rememoró el abuso al que fue sometida cuando tenía apenas 6 años.", dijo Fernanda.Recuerda su niñez como "linda", porque tenía amigos con los que jugaba en el barrio, aunque no puede dejar de emocionarse al contar que "nos agarrábamos de la mano con mi hermano y salíamos puerta a puerta a pedir algo para comer"."Enrique se mostraba amable, generoso y atento con todos, pero ahora se destapó todo y", lanzó Fernanda.Las nuevas víctimas se presentarían en la Fiscalía de Martina Cedrés quien confirmó que "la. Ahora vamos a empezar a reconstruir con evidencias y con la mayor cantidad de precisiones que nos van a servir para poder circunstanciar un hecho penal".Además, agregó quey que primero "vamos a tomar un par de medidas y en unos 15 días aproximadamente vamos a notificarlo".. Al dolor de la pérdida se sumó un sinfín de vueltas: Fernanda y su hermano pasaron de vivir con sus padres, a ser asistidos por la ex pareja de su mamá; el triste paso por la casa de los abuelos; la convivencia con una familia de guarda durante nueve meses y finalmente, la esperada adopción de un matrimonio que deseaba la paternidad."Toqué timbre y me atendió él. No me reconoció", comenzó a contar y resumió: "Enrique negó todo y se hacía el que no escuchaba; y mi abuela biológica me pidió que "no lleve problemas a su casa". Ella es una negadora, pero pude volver a decirle lo que me hacía ese viejo de mierda; y recordarle que yo no mentía, que le pedí ayuda y ella me dijo que nada era cierto".A través de la cuenta @feministaoficial la joven denunciante relató: "Me llamo Fernanda, tengo 18 años, nací en Entre Ríos, Gualeguaychú. Mi familia está compuesta por mis padres adoptivos, Ana y Orlando, y mi hermano biológico Federico".