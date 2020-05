Denuncian que le robaron una yegua y piden ayuda para encontrarla

Una vecina de la ciudad de Paraná, denunció que le robaron su yegua el viernes a la noche. Cualquier persona que tenga novedades se puede acercar a la Comisaria Quinta o al Barrio San Martín, cerca del Volcadero y preguntar por la familia De La Rosa."Estamos buscando a mi yegua, queremos que su foto se difunda para el que tenga alguna información nos avise", expresó aAngelina de La Rosa."No tiene nombre, pero tiene una franja blanca en la cara, y una cicatriz en el ojo. La robaron de la casa de mi cuñada, que la teníamos atada. Suponemos que tipo 21 horas del viernes", contó.Y agregó que "estuvimos toda la madrugada buscándola y no encontramos nada, nadie vio ni sabe lo que pasó".Al respecto del robo, dijo que "también habían desaparecidos dos caballos más pero ya los encontraron, a mi yegua no la hemos localizado"."Con la yegua íbamos al vocadero a buscar comida y cartón. Es mansita y tiene diez años".Sobre la denuncia, contó "ya hicimos los tramites, y me dijeron que me iban a avisar cuando tengan novedades, pero hasta ahora no hemos tenido noticias. Estamos nosotros buscándola".