Tiene antecedentes el falso contador que estafó a una anciana en Paraná

Policiales Anciana fue estafada por una importante suma de dinero en Paraná

Recomendaciones para evitar ser víctimas

: le dijo que el gobierno nacional dispuso que se saquen de circulación los billetes de 100 pesos y 100 dólares y la víctima terminó por hacerle entrega de todos sus ahorros., solo fue identificado. Los investigadores confirmaron quepor hechos similares y que el dinero no fue hallado., explicó ala subjefa de la División Delitos Económicos, Blanca Ramírez.Y continuó: "La víctima realizó la denuncia y aportó las características físicas de la persona; con el retrato hablado se llegó hasta los supuestos autores y a través de las tareas investigativas se efectuaron tres procedimientos: uno en barrio Las Flores y dos en Mosconi III".y se notificó a tres personas que se encontraban violando la cuarentena", confirmó Ramírez al aclarar que, recalcó la funcionaria policial., destacó y confirmó que "por el momento, el dinero no fue hallado".En la oportunidad, la subjefa de la División Delitos Económicos encomendó a familiares de los adultos mayores "hablar constantemente con ellos para recomendarles que no deben entregar dinero, ni datos a ninguna persona que sea desconocida, más allá que nombren a algún familiar"."Que se hable en la mesa familiar, que este tipo de hechos están pasando para que ellos estén alerta en caso que los llamen por teléfono, y que deben realizar un llamado para constatar que efectivamente sea así como lo dicen", recalcó Ramírez.