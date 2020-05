"El tío me toca cuando jugamos y a mi hermanita también", reveló una niña

La Fiscalía dispuso una "prohibición de acercamiento e impedimento de todo tipo de contacto" en contra de un vecino de la ciudad santiagueña de Campo Gallo, cuya hijastra lo denunció por "abuso sexual" en perjuicio de sus dos pequeñas hijas de 6 y 9 años.



Allí radica la primera medida resuelta por la fiscal de la Unidad de Abusos Sexuales, Vanina Aguilera, quien facultó a los policías de la Seccional Nº 18 a notificar a O.R.P a abstenerse de acercarse a las dos hermanitas, quienes habitúan llamarlo tío, quien a la vez es vecino a escasos diez metros.



Todo comenzó con la denuncia de S.V.G, de 27 años, quien habría manifestado en la comisaría que tiene tres hijas menores y que la de 9 años comenzó a llorar.



Al preguntarle el por qué, la pequeña le habría respondido: "El tío me toca siempre mis partes íntimas y a mi hermanita también cuando jugamos en el patio", deslizaron voceros cercanos a la investigación.



La madre abrazó fuerte a la nena, ya que no paraba de llorar y le prometió que el tío ya no se les acercaría más y que ella las cuidaría todo el día.



El 20 de mayo, mientras la progenitora lavaba la ropa en el patio, vio que el tío de las chiquitas (padrastro suyo) ingresó al predio corriendo y fue directo a la niña de 9 años.



También se aproximó la denunciante. Y escuchó que el denunciado "le pegaba suavemente en la colita a la menor, diciéndole: "Portate bien. . . . Luego, el sexagenario retornó a su casa. La mujer interrogó a la menor de 9 años qué ocurría, pero no le respondió absolutamente nada.



Refrendada la denuncia, la Fiscalía dispuso la "prohibición de acercamiento" para ambas partes, enfatizaron los investigadores.



En las próximas semanas se realizarán nuevas pericias y entrevistas psicológicas, para profundizar la investigación.



No descartan que Aguilera pueda requerir algún otro tipo de medida a la jueza de Control y Garantías, además ya se habría dispuesto que se les brinde asistencia psicológica a las menores.

Fuente: El Liberal