Mujer escondida en baúl de auto para cruzar el Túnel: Los detalles del caso

Policiales Se escondió en el baúl de un auto para poder cruzar el Túnel Subfluvial

Personal del Puesto Túnel de Prevención y Seguridad Vial, controló el pasado domingo ingreso a Paraná de un Fiat Línea. Se advirtió que el conductor emanaba aliento etílico, al tiempo que no pudo justificar su traslado y retorno a la capital entrerriana. En el operativo, se realizó la inspección ocular del baúl y la sorpresa fue grande cuando se localizó escondida a una joven de 18 años, quien era oriunda de Santa Fe. La misma adujo que iba allí escondida para escapar de su pareja, puesto que en la vecina ciudad era víctima de violencia de género.Al respecto, el jefe de Operaciones de la División de Seguridad Vial de la Policía, Cristian Vanderdock, ratificó que se corroboró que el hombre presentaba 0,60 ml de alcohol por litro de sangre y "en Entre Río desde hace dos años está vigente el programa de alcoholemia cero".Sobre la situación generada con la joven, el funcionario describió: "se le pidió la apertura del baúl ycon mucha sorpresa se advirtió que había en el interior una mujer de 18 años, que luego se estableció que está radicada en Santa Fe"."La mujer manifestaba que estaba dentro del baúl por voluntad propia. La Policía acreditó que pasara esto. La Justicia Federal ordenó que se les corra vista ambos de la violación del decreto de Aislamiento Preventivo Obligatorio. Ella adujo que era víctima de violencia de género en su domicilio en Santa Fe. El acusado no es el conductor del auto en el que era trasladada, sino su pareja. Por ello, expresó que no quería volver a su ciudad", dijo el jefe de Operaciones de la División de Seguridad Vial aFue por ello que "se corrió vista a la Fiscalía de Violencia de Género que se comunicó con su par de Santa Fe"."El vehículo fue secuestrado. El hombre recuperó la libertad. En tanto, se hizo entrega de la mujer a la Policía de Santa Fe y se le prohibió el ingreso a Entre Ríos", concluyó.