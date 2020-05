Sedaron, violaron y dejaron desnuda en la calle a una joven enfermera

Foto: La joven fue asistida en el hospital Heller Crédito: LM Neuquén

Una enfermera de 27 años denunció que su novio y un amigo la sedaron, la violaron y la abandonaron desnuda en la calle en la provincia de Neuquén. La víctima fue encontrada por la policía, acostada en el piso, en posición fetal, en la vía pública. Los dos sospechosos fueron detenidos y luego liberados.



El hecho ocurrió el domingo por la noche, cuando la enfermera se dirigió a la casa de su novio tras salir de trabajar en una clínica. Allí, según contó la joven, se cruzaron a la casa de un amigo de su pareja, que los esperaba con unas cervezas.



Fue tras tomar un vaso que la denunciante comenzó a sentir que se le adormecían los brazos y las piernas. Posteriormente perdió la conciencia y, según reveló, recuerda apenas tres pequeños momentos en los que se despertó.



En el primero de ellos descubrió que estaba totalmente desnuda en una cama. Más tarde logró despertarse nuevamente y vio al amigo de su novio, también desvestido, acostado a su lado y recordó que le dijo que se quedara tranquila. Por último, logró despertarse por un instante cuando la estaban arrastrando por la calle hasta que la abandonaron.



De acuerdo al relato de la enfermera, los hombres le advirtieron que no hablara con la Policía al momento de dejarla en la vereda.



Fue justamente un móvil de la fuerza de seguridad, que hacía una ronda por el lugar, el que la encontró tirada en posición fetal, sin ropa. Inmediatamente dieron aviso a una ambulancia y la cubrieron con una manta, informa el sitio de La Mañana de Neuquén.



A los pocos minutos fue trasladada al hospital Horacio Heller y allí la joven habló de abuso, por lo que de inmediato se ordenó activar el protocolo de atención a la víctima. En los estudios médicos forenses que le practicaron se encontraron lesiones características de un abuso sin resistencia, debido a que estaba sedada, de acuerdo con lo que surge de los informes.



La Fiscalía de Delitos Sexuales tuvo que autorizar a que la joven guiara a la Policía hasta la casa de su novio, porque advirtió que conocía el camino pero no sabía la dirección, calle, altura ni barrio. Una vez que se identificaron las dos viviendas, la del novio y la de su amigo, se solicitaron órdenes de allanamiento.



En la del amigo del novio, donde habría ocurrido el abuso, encontraron el ambo de trabajo de la enfermera, que lleva el nombre de la clínica, y además secuestraron otros elementos, como prendas de vestir, para buscar en el laboratorio rastros biológicos.



Tras el procedimiento, los dos hombres fueron detenidos a disposición de la fiscalía, que con los elementos reunidos se aprestaba para acusarlos, pero surgió un inconveniente: tuvieron que suspender la audiencia porque la joven admitió que no estaba segura de cuál de los dos había abusado de ella y por eso los liberaron.



Ahora, se aguardan pericias clave de ADN, una toxicológica para establecer con qué tipo de sustancia la sedaron. A esto se sumará el relato de las personas que la asistieron, policías y personal de salud. Mientras tanto, los sospechosos esperan en libertad.