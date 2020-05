Mujer desaparecida en diciembre: "Hay contradicciones" en el relato del taxista

el Fiscal Francisco Ramírez Montrull

Consultado respecto de la causa,indicó aque está trabajando la División Homicidios y la de Trata de Personas. Ahora también se comisionó a la División Delitos Económicos de la policía. "S", comenzó relatando el fiscal.y concurría habitualmente a las termas de esa ciudad. Pasada la temporada de invierno y volvía su domicilio de la localidad cordobesa", aportó."El personal de la residencia de la ciudad de La Paz, que tenía trato frecuente con ella porque pasaba mucho tiempo ahí, dio aviso que, según lo último que supieron, se retiró del lugar el 16 de diciembre de 2019, en horas de la mañana, hacia Banco Macro de Paraná, a los fines de cerrar una cuenta que tenía abierta en esa entidad crediticia. La acompaña a tomar un colectivo un hombre que es vecino de la residencia. Se corroboró que efectivamente tomó el colectivo y además, por las cámaras se corroboró que llegó a la ciudad de Paraná", agregó el fiscal.

El taxista la acompañó en todo momento a hacer la gestión

Quién es la mujer buscada

, del que no tenemos conocimiento que se conocieran de antes. La última vez que se la ve es a las 13 horas cuando se retira de esa sucursal bancaria y no tuvimos más conocimiento. Todo esto es de fecha 16 de diciembre de 2019", apuntó.Destacó además que las autoridades judiciales y policiales tomaron conocimiento de esta situación "en fecha 27 de diciembre, que es cuando, pasado un tiempo la mujer no regresó a La Paz y decidieron hacer la exposición, comenzando ahí la investigación"."Si bien se había logrado corroborar que la señora había ingresado a la ciudad de Paraná, en fecha 16 de diciembre de 2019, desde ahí no se tenía más conocimiento que ese, porque no se contaba con las imágenes de la cámara del Banco Macro. Eso fue lo que demoró y el análisis de identificar a quien aparecía acompañando a la señora Pinter. Cuando se pudo corroborar esa situación del banco Macro es que se decide continuar la investigación en esta ciudad", mencionó Ramírez Montrull.El conductor del vehículo con quién se la ve a la mujer en la sucursal bancaria, "fue detenido (y luego liberado), optó por brindar declaración de carácter informativa, se la recepcionó, brindó datos y ahora estamos en plena investigación para corroborarla. Hay contradicciones muy serias, con esto estamos en plena etapa investigativa. Estamos pidiendo informes y haciendo un relevamiento de las cámaras del 911, a los fines de poder definir y determinar cuál fue el recorrido que hizo esta persona, tras salir de la entidad bancaria". El hombre está actualmente con restricciones, dijo el fiscal. ", dijo para finalizar.Theresia Pinter "viajaba por diversas partes del país y hasta registra salidas al exterior", confirmó a, el jefe de la Dirección de Investigaciones, Favio Jurajuría que claró que "no tiene familiares"."Era conocida del dueño del hotel de La Paz, le gustaba ir a esa localidad, y desde junio se encontraba alojada allí, desde donde realizó un viaje a Brasil; ella se manejaba sola", destacó el comisario.La persona cuyo paradero se trata de establecer es de contextura física delgada, de tez blanca, de aproximadamente 1,65 mts. de estatura, cabellos canosos bien cortos.La última vez que fue vista vestía bermudas de color beige, camisa floreada de color rosada y portaba un bolso de mano color negro.Por cualquier dato o información comunicarse al 0343-156 222278, de la División Trata de Personas. (Elonce).