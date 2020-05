Detenido por violencia de género fabricaba cartuchería: fue alojado en Alcaidía

Personal de comisaría décima realizó un allanamiento otorgado por el Juzgado De Garantías en turno en una causa por violencia de género en la cual el propietario de la vivienda que está ubicada en la Villa Mabel, se encuentra detenido desde el día de ayer.



El procedimiento arrojó resultados positivos y se procedió al secuestro de:





Una escopeta calibre 16

Un aire comprimido, modificado en tubo cañón

Un total de 94 cartuchos calibre 16, contenidos en 3 cajas individuales y Canana tipo cinturón

Dos cartuchos calibre 12

Un cartucho servido calibre 36, 06 bolsas de municiones

Siete cofres con municiones y perdigones varios, herramientas varias hechizas para fabricación de cartuchería.

Dos bolsas tamaño chico de polvo de soldadura.



"El hecho provenía de una causa por violencia de género, acaecido en el ámbito jurisdiccional de comisaría tercera, donde resultara aprehendido en la noche de ayer, el supuesto autor que había amenazado a su ex pareja, con un arma blanca. En la denuncia se aducía que tenía armad e fuego. Se hizo el allanamiento con el resultado positivo y los elementos secuestrados", aseveró a Elonce TV el jefe de la comisaría décima, Jorge Pérez.



De la misma manera, aseveró que de acuerdo a los elementos secuestrados en el lugar, "nos hace presumir que allí se fabricaban armas y cartuchería".



En la vivienda "no se localizó ninguna documental que acreditara la propiedad o la legitimidad de dicho armamento. Por el momento, no fue acreditado".



El hombre se encuentra alojado en la Alcaidía de Tribunales. Elonce.com.