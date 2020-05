Se escondió en el baúl de un auto para poder cruzar el Túnel Subfluvial

Este domingo, se activó el protocolo ante la posibilidad de una situación delictiva en el Túnel Subfluvial del lado de Paraná, que terminó en definitiva siendo una llamativa circunstancia con el traslado de una mujer que fue encontrada escondida en el baúl de un auto.



Personal del Puesto Túnel de Prevención y Seguridad Vial, controló el ingreso a Paraná de un Fiat Línea. Tras corroborarse que el conductor de Paraná no pudo justificar su traslado y retorno a la capital entrerriana, es que se le inició la causa por la violación de la cuarentena. En el operativo, se realizó la inspección ocular del baúl y la sorpresa fue grande cuando se localizó escondida a una joven de 18 años, quien era oriunda de Santa Fe.



La joven se encontraba indocumentada, por lo que se solicitó información a Santa Fe sobre la misma, y si existía algún pedido de localización. Al no existir esto, la amiga del conductor esgrimió que iba escondida voluntariamente, a fin de llegar a la casa de hombre.



Las autoridades de la Justicia Federal, ordenaron secuestrar el vehículo, identificar a las dos personas, y avanzar con el acta judicial por la violación de la cuarentena.



Además, se ordenó el regreso a Santa Fe de la joven, a quien de esa manera, no se le permitió el ingreso a la provincia de Entre Ríos (Unoentrerios.com)