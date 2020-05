"¡Ay no, por favor soltame!", la frase que repitió un loro testigo de femicidio

El ave repetía lo último que su dueña, Elizabeth Toledo (46), rogó antes que la asesinaran.. La mujer, que tenía un retraso madurativo leve, convivía allí con tres hombres a los que les alquilaba una habitación y que la sometían a maltratos.Dos acusados por el crimen irán ahora a juicio oral por pedido de la fiscal del caso, Bibiana Santella, de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género de San Fernando.Además del testimonio del policía que declaró bajo juramento lo que le escuchó repetir al loro, la investigación tuvo la particularidad de que uno de los imputados quedó incriminado por un singular peritaje odontológico, considerado por algunos expertos como una "huella digital", que identificó como suya una mordida que padeció la víctima durante el ataque, según informaron fuentes judiciales a, delitos que prevén prisión perpetua.Elizabeth apareció asesinada a las 6 de aquella madrugada de tormenta en una habitación de madera tipo altillo que alquilaba y está ubicada en el segundo nivel de la casa 27 de la calle Boedo, esquina Gorriti, del barrio Presidente Perón.Pero los forenses encontraron en el antebrazo derecho de la víctima marcas de mordeduras que fueron catalogadas como lesiones defensivas y terminaron siendo clave para comenzar a esclarecer el asesinato.Desde el inicio de la investigación, Santella tuvo como sospechosos a los tres hombres que convivían con "Eli".Dos de ellos son los que irán a juicio, Rolón y Álvarez, y el tercero era un hombre -su identidad se reserva porque fue sobreseído-, que quedó descartado porque tenía coartada y unos 15 días antes del crimen el dueño de la casa que alquilaban lo había echado porque había golpeado a "Eli".A partir de las lesiones halladas en el antebrazo, la fiscal le encomendó a la División Odontología Legal de la Superintendencia de Policía Científica de La Plata que cotejen la impronta de la mordida que dejó el asesino con la mordedura de cada uno de los sospechosos.Para algunos expertos en odontología forense, esas marcas pueden ser como una huella digital.Los peritos odontólogos hicieron con moldes una copia exacta de la dentadura de cada uno de los sospechosos y al comparar la mordida de cada uno de ellos con las marcas halladas en la víctima, llegaron a la conclusión de que coincidían en tres puntos con "el canino, primer premolar y segundo premolar" de la arcada inferior izquierda del imputado Rolón, según el peritaje al que accedió"Mambo" Rolón fue la persona que dio aviso al 911 para reportar que había hallado a Toledo asesinada cuando regresó de trabajar como sereno en el Virreyes Rugby Club, ubicado a 100 metros de la casa.La mordida no fue lo único que lo complicó, ya que uno de los policías de la comisaría 4ta. de San Fernando que llegó a la escena, declaró que cuando aún no había arribado el médico legista y nadie sabía cómo habían asesinado a la mujer, Rolón dijo que "seguramente" la habían "estrangulado" gesticulando con sus manos."¿Cómo es posible que Miguel Saturnino Rolón halla descripto detalladamente la maniobra del mecanismo de la muerte? Se me ocurre sólo una respuesta", afirma la fiscal en el requerimiento de elevación a juicio.En el caso de Álvarez, la evidencia que más lo compromete es una pericia de ADN que concluyó que su perfil genético coincide con el de los restos orgánicos hallados en el cuerpo de la víctima tras haber sido violada.También lo complicó una testigo que escuchó gritos de mujer y lo vio entrar y salir de la escena del crimen a la hora del hecho, pero además, un allegado se presentó en la fiscalía a contar la particular versión que el propio "tío Jorge" le había dado diez días después del crimen, cuando ya era sospechoso.Este testigo contó que Álvarez le dijo que era inocente y que aquella madrugada llegó a la casa, la vio a Toledo en la cama, tuvo relaciones sexuales y que recién luego de ello se dio cuenta de que estaba muerta, por lo que se asustó, trató de limpiar la escena y huyó.Si bien nunca formalizó esta versión en su indagatoria, donde se negó a declarar -al igual que el otro imputado-, el médico forense que hizo la autopsia, Federico Corasaniti, fue categórico al declarar que no había dudas de que la víctima "fue abusada sexualmente antes de morir" por las lesiones halladas en su cuerpo.