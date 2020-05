Vecinos de zona de barrio San Agustín denuncian reiterados hechos delictivos

Vecinos de calle El Jagüel, entre Jorge Stearns y El Palenque, de barrio San Agustín, denuncian reiterados hechos delictivos en la zona y piden seguridad.Una mujer relató aque "estamos desamparados por tantos robos que están pasando. No tenemos respaldo. Una vivienda fue barreteada, robaron. Vive un chico muy trabajador ahí. Todo el tiempo pasan cosas. Se denuncia y no pasa nada"."Este mes también le robaron a unas vecinas y anoche a otra vecina. Siempre pasa en esta calle", dijo.Otro vecino, explicó que "esto es zona liberada, es un robo tras otro. Pasa a cualquier hora. Anoche no eran ni las 00 y estaban robando. Era una zona tranquila, ahora no. Nosotros tenemos cámaras, tenemos miedo. Entre los vecinos hablamos y nos protegemos. Necesitamos una solución"."La Policía los ve, sabe quiénes son, pasaron a dos metros con el patrullero y el ladrón huyó igual. Se hacen denuncias y no pasa nada. Como hay cuarentena nos dicen que no pasa nada. Todos los vecinos sufrieron robo. Cansa esto", agregó.