Tres internos del penal de Concepción del Uruguay ya cobraron el IFE

El Alcaide de la Unidad Penal Nº 4 de Concepción del Uruguay, Alejandro Mondragón, confirmó que hasta el momento tres internos procesados, no condenados, fueron autorizados por el Juzgado de Garantías para ser trasladados a la sede local del Correo Argentino o a los cajeros automáticos para cobrar el Ingreso Familiar de emergencia (IFE).



De acuerdo a lo que explicó Mondragón a LT11, los trámites fueron realizados por familiares de los internos desde el exterior, los cuales se han acercado al lugar de cobro para recibir por parte del interno el dinero, afirmando que el mismo no ingresa a la Unidad.



En ese sentido, el Alcaide aclaró que en estos casos, al ser procesados, no toma intervención el Jugado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Dr. Carlos A. Rossi.



En relación a las prisiones domiciliarias otorgadas a internos de La Histórica, Mondragón destacó que quienes han salido no han reincidido.



"Los internos que han salido con ciertos beneficios con respecto al coronavirus no han reincidido ni hemos tenido noticias de que estén vinculados con delitos", expresó el funcionario penitenciario para después comentar que en la tarde de ayer habrían salido tres nuevos internos por pertenecer a un grupo de riesgo.



Por otro lado, en comunicación con La Pirámide, Mondragón señaló que, en total, se otorgó la prisión domiciliaria a 16 internos de la UP4, diez de ellos con domicilio fijo en Concepción del Uruguay.



Esta liberación habría generado además que baje la sobrepoblación de la Unidad Penal. El director, explicó que las prisiones domiciliarias, sumadas al traslado de 20 internos que participaron activamente del motín llevado a cabo el 24 de marzo, habrían generado que la población carcelaria descienda a 310 internos.