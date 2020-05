Seguirá detenido por 60 días más el estatal acusado de sedar y abusar de mujeres

Policiales Se oficializó sumario administrativo a empleado público acusado de abuso sexual

Antonio José Luis Cardoso, imputado de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de más de 10 mujeres, continuará detenido por 60 días más en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, supotras la audiencia que se desarrolló ante el juez de Garantías N° 2 de Paraná, José Eduardo Ruhl."La Fiscalía y la querella advertimos al juez los riesgos procesales vigentes y solicitamos 60 días de prórroga de prisión preventiva para Cardoso teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, la expectativa de pena que en abstracto se cierne sobre el imputado, el temor de las víctimas, todas mujeres jóvenes, una de ellas es menor de edad, y la especie del delito del que se trata", detalló ael querellante Boris Cohen."El juez le dio razón a nuestros argumentos pero morigeró la medida en cuanto al término a 60 días, tiempo en el cual estaremos en condiciones de remitir la causa a juicio o de solicitar una nueva prórroga sin que esto vaya en contra de los derechos constitucionales del imputado", aclaró el abogado."El magistrado también tuvo en cuenta la utilización de un arma de fuego en el tercer hecho, un revólver plateado calibre 22 cargado tal como lo relató la victima que dio cuenta de cuatro conductas diferentes", agregó al asegurar que "el no hallazgo de esta arma, y la posibilidad a que el imputado acceda a ella, con toda la ascendencia que él tiene sobre las víctimas y la presión psicológica que ha ejercido, fue que el juez nos hizo lugar al pedido de los querellantes.Respecto del encarcelamiento de Cardoso, el querellante argumentó que "hay cerca de mil presos en las mismas condiciones y desde el Servicio Penitenciario se dieron todas las garantías sanitarias para el caso".Al consultarle al abogado si el caso podría llegar a juicio este año, Cohen comentó que, "según lo que fue advertido por el fiscal Leandro Dato, restan 13 testimonios y entrevistarse con una ex pareja de Cardoso que en el año 2000 dio cuenta que las mismas situaciones que hoy se investigan podrían haber ocurrido en aquella oportunidad".La audiencia que se concretó este viernes en el salón Nº1 de los Tribunales de Paraná fue con el empleo del sistema de videoconferencia ya que el imputado participó desde el Juzgado de Ejecución de Penas, con las medidas de seguridad correspondientes.En la oportunidad, Cohen comentó que la defensora del imputado, Corina Beisel, "se refirió al estado de salud de Cardoso, a un anterior padecimiento que luego fue superado, a la emergencia sanitaria internacional y el riesgo ante el COVID-19 y la imposibilidad de entrevistarse bajo circunstancias adecuadas; todas cuestiones que no fueron oídas por el juez".