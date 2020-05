Mujer herida en edificio: "Mi hermana vivía con miedo", contó familiar

Policiales Dictaron prisión preventiva para el hombre que habría golpeado a su madre

Una mujer de 69 años fue hallada semiinconsciente y con lesiones en la cabeza este sábado en horas de la medianoche en el ingreso a la cochera de un edificio de calle Gualeguaychú, de Paraná.Por el hecho detuvieron a su hijo, José María Pirola, de 29 años. Se le tomó declaración y se dispuso la prisión preventiva por el termino de 60 días, a cumplirse en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.Lidia, la tía del joven, y hermana de la mujer herida, dialogó con el programa, que se emite por, y contó que "siempre sabíamos que la gente con la que se juntaba le iba a traer problemas. Él se iba a barrio San Agustín, se iba al Rocamora. Mi hermana vivía con José, es su único hijo, es adoptado. Mi mamá vivía con ellos".Relató que "hablé con José y me dijo que no tenía nada que ver. Me dijo que había entrado gente a hacerle daño a la madre. Me dijo que sabía quiénes eran, que eran de dónde había vivido antes. Le pregunté por qué se metió con esa gente. Yo le reprochaba la relación tenía con una mujer, porque no era para él. Es mala. Le dije que venga a vivir con su abuela pero que no siga con esa mujer. Salían todos los días a las 2 am a cirujear. Agarraban todos los tachos de basura y buscaban comida"."No puedo decir si hay problemas de drogas en el medio, nunca supe nada. Esto me sorprende a mí, por la manera en la que él ha actuado. No creo que esto tenga que ver con él, porque no le faltaba nada en su casa, ni dinero, ni ropa, ni comida. Él tiene una familia de bien, no pueden pasar cosas como estas", comentó.Y agregó: "Él me dijo que entró gente a hacerle daño a la mamá, no sé si los vio porque estaba cuidando a la abuela arriba. Él dijo que era una persona robusta, otro hombre y una mujer. No sé quién les abrió la puerta. No creo que se haya querido desligar de algo porque él era muy comunicativo con la familia. No creo que él sea capaz de hacerle algo a la mamá. Puede ser de que sea una venganza, no lo sé. Los chicos salen de la puerta de la casa y nosotros no sabemos lo que hacen"."Con la mujer que no me gustaba hizo pareja hace dos años atrás. Cortó hace unos meses. Un día nos juntamos con él, le pregunté por qué quería vivir con esa persona y me contestó que quería ver la pobreza. Le dije que esto no eran clases de pobreza, le dije que estaba en peligro, que salga de ahí", aseguró.En ese sentido, informó que "José me contó que dos hermanos de esta mujer habían estado en la cárcel. Ella es una mujer grande, tiene cinco hijos, tiene más de 40 años. No sé por qué estaba con ella, no sé si le gustaban las mujeres grandes o qué. Ahora él estaba buscando trabajo, vivía de la abuela y de la madre. A veces yo le daba 100 pesos, el tío le daba. A mí nunca me faltó plata de mi casa. Nunca me dijo si consumía drogas. No lo sospeché tampoco porque siempre que iba a mi casa era bañadito, bien vestido. Me contaba que con la abuela estaba bien, me contaba de la madre".Confirmó que "a mi hermana la amenazaron en la puerta del edificio tres tipos. Eso fue hace 25 días y no sabemos por qué. Cerró las puertas del auto, subió los vidrios y ellos le decían que los abra. Mi hermana tenía miedo de salir. Nunca supimos por qué fue. Ella no bajó las ventanillas, abrió el portón y metió el auto"."Yo a José lo quiero mucho. No escondo nada. Siempre traté de darle lo mejor, enseñarle las cosas buenas. Yo ahora tengo miedo de esa gente", finalizó.