Recibió un botón antipánico la mujer que temía que su hijo le haga daño

Policiales Una madre denunció a su propio hijo por violencia de género

Situación de su hijo

Días atrás, María Gobatto realizó una denuncia ante las cámaras de Canal Once, donde confesaba que tenía miedo por su vida, ya que su hijo la había amenazado con hacerle daño. Este jueves se supo que la mujer cuenta con un botón antipánico.María Gobatto."Mi hijo no puede estar en la calle, porque tiene esquizofrenia"Sobre la contención que recibió luego de su denuncia, dijo que "gracias a dios Mariana Broggi, de la Secretaria de Género y Diversidad se acercó y me ayudó, también hablamos mucho junto a una abogada que vino con ella".Y agregó: "".El jefe de la departamental, Raúl Menescardi, le confirmó aque el hijo de la señoraAl respecto, María dijo que "no sabía nada, a mí me informaron que estaba en una sala, porque como él se pone muy nervioso, no lo podían tener con los otros pacientes"."Mañana (viernes), tengo una audiencia en el Juzgado de Familia, pienso que todo va a salir bien y tengo fe en Dios de que este problema se va a solucionar".Para finalizar, dijo que "".