Fueron a vacunar a los barrios y los quisieron asaltar dos veces en el mismo día

Gladis Benítez, responsable de los equipos de vacunación del hospital Masvernat de Concordia, contó que el miércoles debió pasar dos situaciones de inseguridad, en los mismos barrios donde se estaba trabajando.



Explicó que "durante la mañana fue un intento de robo en el barrio Isla Maciel". En efecto, "un motochorro, en el momento en que yo saco mi celular, sube a la vereda con la moto e intenta arrebatármelo".



"No pudo hacerlo porque me corrí, creyendo que me iba a chocar", puntualizó la damnificada.



Además, ya en horas de la tarde y esta vez en el barrio Sarmiento, "andábamos casa por casa, completando el calendario de vacunación, salen dos chicos, le ponen un cuchillo a mi compañera, a mí me tiran contra un cerco y nos piden los celulares", detalló Benítez.



"Los habíamos dejado en el móvil, nos palparon todo y después salieron corriendo", añadió. Subrayando que "fue un susto grande, la cosa no pasó a mayores porque no reaccionaron y mucho menos nosotras".



Benítez comentó que nunca le había pasado una situación de este tipo y "eso que siempre ando por todos los barrios", aseveró. Agregando que "da un poco de bronca porque es la misma gente a la que vos vas a vacunar, exponiendo incluso nuestra propia salud". (Diario Río Uruguay)