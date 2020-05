Evalúan como "positivo" el programa policial para prevención de coronavirus

Tras dos meses de trabajo en el contexto de pandemia, desde la Policía de Entre Ríos evaluaron como positivas las acciones enmarcadas en el plan estratégico elaborado para esta situación especial. Destacaron la labor del personal de la fuerza y el comportamiento de la ciudadanía.



El subjefe de la Policía de Entre Ríos, José Laumann, recordó que hace dos meses que el gobierno de la provincia le encomendó a la Policía el plan estratégico de prevención en colaboración con otras áreas del Estado respecto a la lucha contra el coronavirus.



En ese sentido, indicó que "se hizo un despliegue estratégico en todo el territorio provincial contando con todo el personal abocado a esta tarea, sin distinción de jerarquías".



Y agregó: "Hace 60 días el personal está dando muestras de lo que es capaz de hacer cuando una misión es encomendada institucionalmente a la fuerza, pero que también es encomendada en carácter de ciudadanos. Con ese espíritu la Policía de Entre Ríos lleva a delante esta misión, como funcionarios acatando una orden pero también como ciudadanos y padres de familia".



Aseguró que el cumplimiento de la labor ha sido estricto y apuntó que la misión no hubiera sido posible, y con los resultados obtenidos, "sin la colaboración y el trabajo mancomunado de todos los organismos del Estado trabajando en forma dinámica, armónica, consensuada y coordinada.

Tenemos la confianza institucional que todo va en muy buen camino, y los resultados están a la vista", afirmó.



También advirtió que los buenos resultados logrados no hubieran sido posible sin el apoyo de la ciudadanía, "cumpliendo las directivas, acatando lo que se les dice, con una responsabilidad que excede los deberes ciudadanos, sino que pasan por una conciencia de sociedad, de respeto y de cuidado del otro".



"La Jefatura de Policía agradece a la ciudadanía "y especialmente a sus funcionarios sin distinción de jerarquía, que arriesgando su vida, salud, integridad, familia, porque ellos vuelven al seno familiar luego de cumplir su trabajo, llevan adelante esta misión".



Finalmente afirmó: "No vamos a cesar hasta el último momento. En esa tarea estamos, en esa tarea vamos a seguir y creemos que vamos a tener el éxito para estar coronados con la salud pública de todos los entrerrianos".