Dictaron prisión preventiva para el hombre que habría golpeado a su madre

Esta mañana, dictaron prisión preventiva por 60 días, para José Pirola de 29 años, que habría golpeado a su madre en la cabeza. El hecho ocurrió el pasado sábado en una chochera de un edificio de calle Gualeguaychú, de la capital entrerriana.Norma Teresa Pirola, de 69 años fue hallada semiinconsciente y con lesiones en la cabeza el pasado sábado en horas de la medianoche en el ingreso a la cochera de un edificio de calle Gualeguaychú, de Paraná.A su vez remarcó que "".En relación al estado que presenta Norma Pirola, Nin explicó que "nos informaron que estaban intentando bajarle la sedación, con los fines de vislumbrar si la misma puede llegar a tener algún signo vital y evaluar su actividad cerebral".", sentenció."Según lo que la fiscalía está investigando y en las primeras aproximaciones que tenemos, un vecino del edificio tenía una pala en la cochera yTuvimos acceso a las cámaras de seguridad, y a los registros de la entrada y salida del edificio", declaró.En este sentido, "a partir de eso pudimos vislumbrar que Pirola pasa más o menos, a las 11 y 20 horas con un elemento contundente, que estamos tratando de determinar si era o no la pala. Pero se lo observa con un elemento tapado con una manta azul, que también está secuestrado, y se encontró en las inmediaciones de la casa de la ex pareja del señor Pirola", manifestó Nin.Tiendo en cuenta testimonios de vecinos, la fiscal añadió que "estamos tratando de recabar las declaraciones de ellos,, y procedió a accionar la alarma de la cochera, desconociendo lo que estaba sucediendo allí. Además del secuestro de la pala que tenía manchas aparentes de sangre".En cuanto al estado del detenido, la fiscal indicó que "el imputado tiene unos hematomas en el brazo, pero no podemos constar si eso fue producto de que la madre intentó defenderse".En relación a la si el joven tenía denuncia previa por agresiones, comentó que "respecto de la madre y la abuela, no tenemos ninguna constancia, que eran los convivientes. Él estaba viviendo con ellas hace aproximadamente tres meses,, pero no lo tenemos todavía acreditado".