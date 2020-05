Llamaron para estafarla, pero le terminó haciendo el cuento al estafador

Una señora de la localidad de Maciel recibió un llamado telefónico y el motivo del mismo era para tratar de concretar el famoso cuento del tío. La modalidad es la repetida de los últimos meses, vinculado con los diez mil pesos que entrega la Anses y donde muchas personas cayeron en la estafa. Pero esta señora notó algo raro, dijo que primero iba a hacer una consulta con el banco y le cortaron. ¿Qué hizo? Devolvió el llamado diciendo que era del Ministerio Público de la Acusación y el estafador quedó sorprendido.



En el último tiempo y en el medio de la pandemia muchos delincuentes utilizaron un ardid que dio resultados positivos, donde varios jubilados fueron estafados y ahora deben hacer frente a créditos importes. Pero en este caso una jubilada de la vecina localidad estuvo atenta y no cayó en la red del engaño. Y, además, tomó la determinación de hacer pública la situación para advertir a las personas. "Ojalá no engañen a nadie, me gustaría avisar", sostuvo la mujer al portal IRE.



La mujer relató que estaba en la casa de su madre cuando recibió un llamado de una persona que no sólo dio sus supuestos datos personales sino que dijo pertenecer al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El número estaba a la vista y no lo hizo de manera privada, como para darle quizás aún más credibilidad al asunto.



La "oferta" eran los famosos diez mil pesos que entrega la Anses, pero la macielence recordó que desde esa entidad no hacen llamados y es algo que se recuerda permanentemente con el fin de que los jubilados no caigan en el engaño. Por eso le dijo que iba a corroborar con el banco y fue ahí cuando el individuo en cuestión optó por ponerle fin al intento de estafa.



Por supuesto que la mujer no se quedó con esa comunicación, todo lo contrario. Le devolvió la llamada y le dijo: "Buenos días, llamo desde el Ministerio Público de la Acusación y usted sabe porqué". Del otro lado de la línea se escuchó un silencio y la reacción fue cortar rápidamente. Y en esta ocasión le hizo el cuento del tío al estafador. (La Capital)