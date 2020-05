Fue a la farmacia a buscar medicamentos y le robaron la bicicleta

Darío Segovia tiene 41 años y trabaja en el sector gastronómico de Gualeguaychú. El lunes, a las 17 llegó a la Farmacia Del Pueblo, en la esquina de 25 de Mayo y Avellaneda, para comprar unos medicamentos.Dejó su bicicleta, marca Top Mega rodado 26, frenos a disco, afuera. Y, cuando salió del lugar ya no estaba."La dejé en el cordón, frente a la puerta. Cuando me di vuelta ya no estaba más, hasta los farmacéuticos se sorprendieron porque fue un segundo, nadie vio nada. Llamé a la Policía desde ahí, y después pudimos acceder a la cámara de seguridad de un vecino. El delincuente se ve de atrás, lamentablemente", expresó Darío al diarioAunque, según le informaron, la Policía pudo acceder a una cámara en la que el sujeto quedó registrado de frente. Por lo que no pierde las esperanzas que sea identificado o, mejor, que su bicicleta aparezca.En la imagen de una de las cámaras de seguridad se llega a ver al delincuente, con una bermuda gris y buzo negro.