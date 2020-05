Video: Sujeto apuntó a una mujer y su hijo de dos años para robar un celular

El 18 de Marzo de 2020, dos días antes de que se iniciara la cuarentena obligatoria en Argentina, Roberto Luciano Pelayo vivió uno de los momentos más felices de su vida, al hacer pie en la verdad, tras atravesar la puerta la Unidad Penal 3 de Concordia. Otra vez era libre. Su condena había sido cumplida.Pero menos de dos meses después, el hombre volvió a las andanzas. El 7 de mayo último, a 50 días de haber recuperado la libertad, se bajó de una moto, en calle Sargento Cabral casi Feliciano, le apuntó a una mujer y a su pequeño hijo de 2 años de edad, y se llevó un celular.La joven madre víctima del asalto contó en tribunales que Pelayo no habría direccionado su arma hacia ella sino hacia su criatura y que, ante el peligro de que disparara, se apuró a entregarle el teléfono móvil. Todo sucedió en apenas unos segundos.Las cámaras de seguridad filmaron su rápido y efectivo accionar delictivo, lo mismo que el camino seguido tras ejecutar el atraco, cuando eran pasadas las 13 del jueves 7 de mayo. Mediante allanamientos se pudo dar con la moto utilizada y las rondas de reconocimiento posibilitaron identificar tanto a Pelayo como a la joven que iba con él.El fiscal que estuvo a cargo de la investigación, el doctor Francisco Azcué, no dudó en pedir al juez de garantías Darío Mautone prisión preventiva para Pelayo, al entender que, dados sus antecedentes, es alta la probabilidad de que reincida, además de que también existiría el riesgo de que intentar fugarse para evitar su regreso a la cárcel.Pero el magistrado no validó estos criterios del Ministerio Público Fiscal. Mautone dispuso privarlo de su libertad pero mandándolo a su casa, en arresto domiciliario, por lo que Pelayo estará obligado a permanecer dentro de su vivienda, mientras avanza la investigación penal preparatoria y se llega a la instancia en que será nuevamente juzgado. Fuente: (El Entre Ríos).-