La mamá de Fernando dijo que debe ser fuerte "para seguir pidiendo justicia"

El recuerdo de su novia

A un dia del 18 seguimos recordando.

Te amamos con el corazon Fer? pic.twitter.com/Hnq3C2yTWs — Julieta (@Julieta_Rossii) May 18, 2020

Hoy, a cuatro meses del asesinato de Fernando Báez Sosa, seguimos recordandolo y pidiendo justicia. Hoy, mañana y siempre, cuidaremos y mantendremos viva su memoria. Por su familia, por su novia, por sus amigos, y por Él, justicia.#JusticiaParaFernando pic.twitter.com/bGmRsHRbUI — Justicia Por Fernando (@JusticiaPorFer_) May 18, 2020

La madre de Fernando Báez Sosa expresó hoy su "tristeza" al cumplirse cuatro meses del asesinato de su hijo en la ciudad de Villa Gesell, dijo que no puede "aceptar lo que pasó" y sostuvo que debe ser fuerte "para seguir pidiendo justicia"., aseguró aGraciela, madre del joven que fue asesinado por diez rugbiers el 18 de enero pasado cuando veraneaba con amigos en la localidad balnearia de Villa Gesell.Graciela afirmó que, junto a su esposo Silvino, están "muy tristes, no existe día que estemos bien. No podemos todavía aceptar lo que pasó, nos cuesta mucho, pero tratamos de sobrellevarlo y seguir adelante como podemos". Su marido asentía y dijo sentirse "muy triste, sin consuelo".La madre, con la voz quebrada, agregóAdemás, aseguró que su "lucha" es "pedir justicia hasta el último momento" de vida. "Si no tuviera algo por qué luchar, no sé qué sería de mi vida. Mi lucha es pedir justicia hasta el último momento que pueda", indicó."La verdad es que a medida que van pasando los días cada vez se nos hace más difícil, en realidad es como si fuera el primer día todavía para nosotros", dijo."El otro día estuve acomodando cosas de Fernando y fue un día muy triste para mí. Doblar sus ropas, olerlas, acomodarlas y guardarlas, es algo terrible", se lamentó Graciela, tras lo cual dijo que todo lo que tenía "era para él" y que vivía "pensando que en el día de mañana seríamos quienes partiríamos de este mundo primero".Por último, recordó los planes que tenían junto a su hijo una vez que regresara de las vacaciones."Pensábamos ir a ver a nuestras familias en Paraguay. Hace mucho que Fernando no iba y estaba feliz y orgullosa de que mi hijo pudiera acompañarnos para ver a sus primos y tíos", contó.Y finalizó:Julieta Rossi, novia de Fernando, publicó en la red social Twitter un video con imágenes del joven acompañado de un texto que decía "Te amamos con el corazón Fer" y un emoji de una mariposa.