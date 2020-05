Entraron a un predio, jugaron al fútbol e hicieron asado en plena cuarentena

A dos meses de comenzado el aislamiento preventivo y obligatorio en todo el país como medida para impedir la propagación del coronavirus, un nutrido grupo de jóvenes ingresó en forma ilegal a un complejo deportivo de la localidad de Monte Vera a jugar un partido de fútbol y comer un asado. El singular episodio ocurrió este soleado sábado en un emprendimiento privado de canchas de fútbol situado en Callejón Artigas de Monte Vera, a metros de la ruta provincial Nº1, y fue descubierto por el dueño, Fernando Palavicino."El sábado, como todos los días nos damos una vuelta por el predio porque está cerrado por el aislamiento, no se juega en las canchas. Me encuentro con un grupo de muchachos, aproximadamente 25 ó 30, jugando al fútbol, con autos, motos, bicicletas, habían utilizado uno de los quinchos, el asador y la parrilla. Se ve que estaban desde temprano, también encontré con que habían roto los candados de los vestuarios, tanto de damas como de caballeros, faltaron cosas de iluminación, focos, lámparas", comenzó diciendo Palavicino al móvil de LT10."Les di a conocer que era el dueño y que era propiedad privada, comenzaron a dispersarse y no me dieron muchas explicaciones", contó el empresario, quien minutos más tarde dio aviso a la policía, que nunca llegó al lugar, según denunció el hombre.Palavicino radicó formalmente la denuncia en la Comisaría de Monte Vera, y mostró su enfado por lo sucedido: "En un momento en que nadie sale de su casa, que intentamos cuidarnos, estos muchachos se ve que querían jugar al fútbol, no les interesa el aislamiento y se ve que querían disfrutar del sábado a la tarde con fútbol y asado".