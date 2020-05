Joven denunció a médico de Paraná por abuso: "La situación fue tremenda"

Policiales Denuncian por abuso a reconocido médico de Paraná tras episodio en una consulta

El relato de la denunciante

Algunos de los testimonios

Relatos en las redes

La fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual, Valeria Vilchez, confirmó aque se abrió una investigación contra el profesional. "El martes a las 12, ingresó una denuncia de estas características. Se trata de una denuncia por abuso sexual simple. Es decir, por tocamientos", explicó.Candela, de 20 años, relató que "a esta. Fui por unos sarpullidos en los brazos y por ende me tenía que sacar la camisa. Quedé en corpiño. Él salió con otro tema fuera de lugar y me tocó las tetas;".Respecto de las otras historias de acoso que se conocieron por Twitter, Candela dijo: "Estoy indignada y enojada porque le hizo lo mismo a una cantidad de gente que no pudieron hablar.", dijo."Esto va para rato, pero estoy llevando todas las pruebas posibles. Obviamente que", remarcó.Y agregó: "Estoy haciendo todo lo que esté a mi alcance porque"."Espero que esto no quede en la nada porque este hombre no puede seguir trabajando y atendiendo a la gente después de la cantidad de abusos que generó", finalizó en diálogo con el sitio"El día de ayer (por el martes) pasé una situación de acoso en su consultorio", escribió Candela en Twitter y posteó una imagen con el rostro del denunciado. Inmediatamente, la publicación se viralizó y muchas mujeres contaron que también sufrieron situaciones de acoso y tocamientos por parte del dermatólogo."Yo también pasé por una situación de acoso por culpa de este degenerado. En ese momento no me animé a actuar, pero hoy veo las cosas muy diferentes. Te acompaño", le escribió a Candela otra joven.A ese testimonio se sumó el de otra chica: "A mí me atendió cuando yo tenía 16 años. Me había quemado por estar muy expuesta al sol. Cuando me hablaba me acariciaba la pierna. Me hizo mostrarles las tetas y también me corrió la bombacha para ver (para ver qué?) claramente no tenía quemadas esas partes porque la bikini las tapa"."Yo me hice atender con él hace más de un año. Nunca supo decirme qué tenía. En la consulta, empezó a mirarme raro y vi en un momento, que me miró las tetas. Me preguntó sobre unos granitos que tenía, cuando me di vuelta, me tiró del vestido y me miró todo. Nunca más volví con ese hdp", publicó otra joven.