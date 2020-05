Crimen de Nahiara: "Hay casos que nos marcan, este fue uno de ellos"

El forense Walter Aguirre

el doctor Daniel Aguirre, médico forense del STJ de Entre Ríos.

"La malnutrición que presentaba era severa"

El cuerpecito de Nahiara "tenía lesiones recientes y otras más antiguas"

por ser autor material y penalmente responsable del delito de Homicidio calificado por el vínculo con ensañamiento y alevosía de su hija Nahiara; mientras que declaró a Yanina Soledad Lescano, autora material y responsable del delito de Homicidio calificado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, y en consecuencia la condenó a la pena de 16 años de prisión.En el inicio de la audiencia, el Tribunal se refirió al "aberrante hecho". Incluso, se mencionó que se tomaron en cuenta los testimonios de los policías que "dieron cuenta del estado atroz en el que se encontraba la niña al llegar al hospital" San Roque de Paraná.fue quien recibió el cuerpo de la pequeña en la morgue de Oro Verde el 7 de febrero de 2019 y le hizo la autopsia. Su testimonio es escalofriante. En diálogo con, recordó "de qué manera habló" el cuerpecito de la niña."Ese cuerpo dijo muchas cosas respecto a lesiones que presentaba el cadáver, en un contexto de un estado nutricional particular", rememoró en"Eran muchas lesiones, pericialmente uno hace una descripción detallada de la cantidad y de la cualidad de las lesiones para reconstruir el mecanismo del deceso. E, que ya tenían entidad suficiente para producir el deceso", dejó constancia.Al ser consultado, el forense afirmó que en el informe médico legal "no puedo atribuir como un origen de tortura, ya que es una interpretación y una construcción que debe ser realizada jurídicamente. Sí recuerdo que eran varias, numerosas las lesiones, y de distinto tipo de mecanismo de producción, compatibles con quemaduras de cigarrillos, elementos contundentes que habían incidido sobre el cuerpo, golpes, lesiones compatibles a líquidos calientes, es decir la numerosa cantidad de lesiones, sumada a la variedad distinta en su producción, ha llevado sin duda a la calificación realizada por el Ministerio Público compatible con torturas".Y fue más allá al explicar queEn el cadáver estos depósitos estaban consumidos, es decir no existía esta reserva que todo organismo tiene de estos componentes, nada más y nada menos para vivir"."El consumo de estas defensas no se produce de un día para el otro, no se producen simultáneamente, sino que lo hace de manera sucesiva, paulatina, hasta comprometer las tres reservas de estos grandes estanques corporales.", refirió el especialista. Es decir que, en el caso analizado, "mínimamente habían empezado a sufrir sus defensas, sus capacidades de reservas desde hace tres meses como mínimo".Dijo, en tanto, que "había lesiones recientes en el cuerpo de Nahiara, en proximidad al momento del deceso, golpes, y otras más antiguas". Para establecer el tiempo de esas lesiones "se solicitó el complemento de anatomía patológica: Con un microscopio de acuerdo al os tipos celulares que aparecen en las muestras se puede estimar el tiempo de evolución. Ignoro el resultado pero sí estaba claro que tenía una mayor antigüedad a las provocadas recientemente al momento del deceso".Se le preguntó por el dolor que habría padecido la pequeña. Ante esto opinó: "Independientemente de que unos soportan más, otros menos, el dolor, hay que entender que no es solo el dolor físico, tenemos que agregarle el componente psíquico, el estado de salud percibido, en este caso, de la víctima, de los padecimientos físicos".Por último,Insisto, lo que tenía la pequeña era un gran número de lesiones, no solo ubicadas en sitios cubiertos del cuerpo, por lo que con un mínimo de observación de parte del observador, deberían haber sido advertidas".Elonce.com.