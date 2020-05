Menor circulaba en una moto que había sido robada meses atrás

Personal policial de Comisaría 14 patrullaba en cercanías de barrio Los Arenales. En ese recorrido, localizaron a un joven que circulaba en moto y no llevaba casco. Lo hicieron frenar y lo indagaron: allí comprobaron que la moto era robada.



El segundo jefe de la comisaría, Esteban Gómez, explicó a Elonce TV que "se identificó al joven, que era menor de edad. Se le requirió la documentación y no la tenía. Se rastreó el chasis motor, porque no tenía la chapa patente, y resultó que la moto había sido robada el 22 de febrero de este año".



"Se le dio aviso a la Fiscal de Menores, quien dispuso que el joven sea trasladado a Minoridad. Procedimos al secuestro de la moto", dijo.



Aseguró que "continuamente se hace patrullaje en toda la zona que corresponde a esta comisaría. Se acostumbra mucho a sacarle la patente a las motos y eso nos da la sospecha de que puede ser robada". Elonce.com