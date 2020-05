Malvasio: "No entendemos por qué el Tribunal desechó la alevosía y ensañamiento"

El Tribunal sentenció a prisión perpetua a Miguel Ángel Cristo, por ser el autor material y penalmente responsable por el homicidio de su hija Nahiara, y a Yanina Soledad Lescano, la condenaron a la pena de 16 años de prisión. "No entendemos por qué el Tribunal desechó la alevosía y el ensañamiento respecto a la imputada Lescano. Para nosotros ese agravante se acreditó con certeza", refirió el fiscal, Juan Malvasio, aPara nosotros el agravante de alevosía se acreditó con grado de certeza", remarcó.En este sentido Malvasio detalló que "si bien en el adelanto de sentencia hubo algunos matices con respecto a la fijación sobre cuándo comenzaron las lesiones, está claro que el maltrato empezó cuando nosotros lo dijimos que fue el 17 de agosto. Hay un audio, que es una prueba objetiva que narra de que a Nahiara la dejaron abandonada y los médicos situaron la desnutrición en cinco o tres meses previos al fallecimiento. Si nosotros tomamos como punto de partida el 7 de febrero tenemos tres meses para atrás, es noviembre. Discutir si fueron 40 o 90 días antes, son matices que en nada cambia al resultado que arribó el Tribunal".En relación a la pena de 16 años que se le otorgó a la madrastra, el fiscal dijo que ""."Esperaremos saber cuales son los argumentos en la sentencia completa y seguramente vamos a recurrir en casación, porque nosotros no acusamos de manera caprichosa, sino lo que hacemos en función de los elementos que tenemos en la causa. A la instancia de casación lo dijo claramente el doctor Cullen, cuando hizo los alegatos de clausura, es decir".Al finalizar, dijo que que "esto termina en una instancia superior. Obviamente que nosotros a priori, no estamos conformes en cómo se desecharon dos agravantes que entendimos que lo probamos con grados de certeza.".